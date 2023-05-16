Исполнительный продюсер ARC Raiders рассказал о PvP-составляющей шутера и о разработке в целом ©

От представителей бесплатного кооперативного шутера ARC Raiders уже давно не было никаких вестей, однако исполнительный продюсер проекта прервал молчание и поделился свежими подробностями. После переноса ARC Raiders разработчики плотно занялись контентом, который относится именно к PvP. Попадая на локацию, у игроков будет одна главная задача - выжить и добыть жизненно важные ресурсы. Помимо опасных ARC-машин, на пути будут встречаться и такие же пользователи, как и вы, которые также жаждут заполучить припасы и отправиться на заслуженный отдых. Конечно же, у игрока будет выбор: атаковать противника или пойти своей дорогой. Однако, как это чаще всего бывает в PvP-режимах, скорее всего, вам просто пустят пулю в спину, поэтому придется всегда оставаться начеку.

Касаемо дальнейших планов, было подмечено, что следующим этапом для ARC Raiders будет закрытое альфа-тестирование. В ходе теста авторы планируют собрать важный фидбек от игроков, касающихся технической составляющей и работе шутера в целом. ЗАТ будет проходить строго под NDA, поэтому публиковать видеоматериалы и скриншоты будет запрещено. Касаемо подробностей и даты начала тестирования информации пока нет, но исполнительный продюсер пообещал, что расскажет об этом позже.

Напомним, что официальный релиз ARC Raiders был перенесен потому, что Embark Studios решила сосредоточиться на командного шутера от первого лица THE FINALS, который должен выйти раньше, чем ARC. Опять же, точные даты пока не сообщаются.