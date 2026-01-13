"Как совершенно новый мир": игроки Arc Raiders "выходят на пенсию" из PvP с помощью новой системы матчмейкинга

Игроки нашли необычный способ «уйти на пенсию» из PvP в Arc Raiders, превратив режим с беспощадными стычками в почти мирное кооперативное приключение. Вместо того чтобы охотиться друг на друга, они используют систему подбора по агрессивности — Aggression-based matchmaking (ABMM), которая сортирует лобби в зависимости от поведения игроков, и целенаправленно снижают свою агрессию, чтобы попадать к таким же миролюбивым рейдерам.

С запуском ABMM Embark Studios начала сводить в матчи самых кровожадных фанатов друг с другом, оставляя более спокойным игрокам шанс оказаться в сессиях, где негласным правилом становится отказ от стрельбы по людям. На Reddit уже появились истории о «дружелюбных лобби», в которых команды совместно выносят боссов, честно делят трофеи и заканчивают рейды импровизированными танцами на эвакуации — один из пользователей описал такой забег словами «после недели чистого PvP это как совершенно новый мир»

Другой игрок признался, что ему «совершенно случайно» подарили два чертежа и что он старается отплатить добром, хотя сам не считает себя сильным бойцом, а главное удовольствие получает от исследования мира, сбора лута и встреч с приветливыми незнакомцами.

Параллельно в сообществе распространяются советы о том, как именно подстраивать своё поведение под систему, чтобы балансировать между безопасными и более острыми сессиями: игрокам рекомендуют не уходить в чистое PvE, а периодически немного «шалить», чтобы матчмейкинг не загонял их в один тип лобби навсегда.

Embark подчёркивает, что ABMM всё ещё дорабатывается. На фоне дискуссий о том, насколько вообще уместен подобный матчмейкинг для игры с элементами эвакуации, позиция студии остаётся однозначной: генеральный директор Embark Патрик Сёдерлунд в интервью пояснил, что Arc Raiders «не о стрельбе по другим игрокам», а PvP выступает скорее инструментом создания напряжения, а не центром геймплея. Сообщество тем временем продолжает нащупывать собственный идеальный формат — от нервных охот в Стелла Монтис до полностью мирных рейдов, где оружие оставляют в кобуре, а основной мотивацией становится совместное выживание и социальное общение.