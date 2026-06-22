Китайская версия ARC Raiders получит уникальные режимы и двух боссов во время одного рейда

Китайская версия ARC Raiders продолжает заметно отличаться от глобального издания. Как стало известно, локальная версия шутера от Embark Studios получит ряд эксклюзивных игровых режимов и событий, недоступных в других регионах.

За выпуск проекта в Китае отвечает Tencent, которая занимается адаптацией игры по лицензии. При этом разработчики из Embark Studios не участвуют в создании регионального эксклюзивного контента, что делает китайское издание фактически отдельной версией ARC Raiders с собственными особенностями.

Одним из главных нововведений станет режим Security Protocol, ориентированный на PvE-геймплей. В нём игроки смогут сосредоточиться на сражениях с противниками под управлением ИИ без угрозы со стороны других пользователей. Кроме того, в игру добавят режим Advanced Probes с изменённой системой разведки карты и All-Domain Alert, который значительно повышает уровень опасности по всей зоне высадки.

Однако наиболее интересным выглядит режим Dual Boss. В рамках этого события на карте одновременно появляются сразу два мощных противника — Королева и Матриарх. Оба босса охраняют общий Харвестер с особенно ценной добычей. Обычно каждая из этих целей считается серьёзным испытанием даже для хорошо подготовленных отрядов, поэтому их совместное появление должно заметно повысить сложность матчей и увеличить ценность наград.

Подобный подход демонстрирует стремление Tencent адаптировать ARC Raiders под предпочтения местной аудитории, предлагая больше PvE-активностей и уникальных испытаний. Пока неизвестно, появится ли часть этого контента в международной версии игры в будущем, однако уже сейчас китайское издание выглядит заметно более насыщенным с точки зрения дополнительных режимов и событий.