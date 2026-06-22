ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 532 оценки

Китайская версия ARC Raiders получит уникальные режимы и двух боссов во время одного рейда

butcher69 butcher69

Китайская версия ARC Raiders продолжает заметно отличаться от глобального издания. Как стало известно, локальная версия шутера от Embark Studios получит ряд эксклюзивных игровых режимов и событий, недоступных в других регионах.

За выпуск проекта в Китае отвечает Tencent, которая занимается адаптацией игры по лицензии. При этом разработчики из Embark Studios не участвуют в создании регионального эксклюзивного контента, что делает китайское издание фактически отдельной версией ARC Raiders с собственными особенностями.

Одним из главных нововведений станет режим Security Protocol, ориентированный на PvE-геймплей. В нём игроки смогут сосредоточиться на сражениях с противниками под управлением ИИ без угрозы со стороны других пользователей. Кроме того, в игру добавят режим Advanced Probes с изменённой системой разведки карты и All-Domain Alert, который значительно повышает уровень опасности по всей зоне высадки.

Однако наиболее интересным выглядит режим Dual Boss. В рамках этого события на карте одновременно появляются сразу два мощных противника — Королева и Матриарх. Оба босса охраняют общий Харвестер с особенно ценной добычей. Обычно каждая из этих целей считается серьёзным испытанием даже для хорошо подготовленных отрядов, поэтому их совместное появление должно заметно повысить сложность матчей и увеличить ценность наград.

Подобный подход демонстрирует стремление Tencent адаптировать ARC Raiders под предпочтения местной аудитории, предлагая больше PvE-активностей и уникальных испытаний. Пока неизвестно, появится ли часть этого контента в международной версии игры в будущем, однако уже сейчас китайское издание выглядит заметно более насыщенным с точки зрения дополнительных режимов и событий.

3
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий