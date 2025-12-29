ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.1 380 оценок

"Красиво и эстетично": фанатская студия представила эксклюзивный ПК в стиле ARC Raiders для NVIDIA

Gutsz Gutsz

Студия кастомных сборок LiquidHaus представила уникальный игровой компьютер, вдохновленный популярным экстракшн-шутером ARC Raiders. Проект был реализован по заказу компании NVIDIA специально в честь успешного мирового запуска игры от студии Embark.

Сборщики решили воссоздать эстетику характерного снаряжения Рейдеров — каркасного рюкзака. Для этого идеально подошло кастомное шасси открытого типа собственного производства LiquidHaus. Отличительной чертой сборки стали разноцветные трубки системы водяного охлаждения (желтый, синий, красный, зеленый), повторяющие цвета туннелей в игре. Водоблоки установлены на процессор и оперативную память, а вот видеокарту по условиям заказчика пришлось оставить на «родном» воздушном охлаждении, чтобы логотип продукта оставался узнаваемым.

+ ещё 1 картинка

Сообщество в сабреддите игры отреагировало на публикацию сборки неоднозначно. Если к самому модингу и дизайну у пользователей вопросов нет. Его называют «потрясающим» и ставят оценкир в духе «10 из 10, то выбор заказчика вызвал шквал критики. Игроки активно выражают недовольство политикой NVIDIA, обвиняя техногиганта в переориентации на ИИ и центры обработки данных в ущерб интересам обычных геймеров. Учитывай новые цены на ОЗУ, понять недовольство геймеров очень легко.

Несмотря на токсичный фон, многие фанаты в комментариях оценили креативность самой идеи и даже предлагают разработчикам из Embark добавить скин этого «системного блока-рюкзака» непосредственно в ARC Raiders в качестве внутриигрового предмета.

15
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Egik81

Как говорится любителям топового железа показали что значит быть таковым. И это не их конвейрные аквариумы. Хлам он и в Африке хлам. Здорово троллят кстати.

3
AdriftDylan

Ну фиг знает,по мне убожество полное

1
DAJIekceu

А материнку куда?

1
нитгитлистер

а оно т очно будент как надо работать? выглядит как-то ненадёжно

DezkQ

Схренали нет ?

1
Alex40001

больше похоже на пыле сборник

2
нитгитлистер DezkQ

в бытовых домашних условиях при наличии животных и\или детей такой вариант - вообще не вариант как по мне

RoboB

Для техников/тестировщиков, которые постоянно комплектующие меняют - самое оно. ಠ ͜ʖ ಠ

DezkQ

Самое оно на кастом воде ? Ты чем так упоролся ?

RoboB DezkQ
2
ZNGRU ZCRUT

Движок для вертолета?.....

AleksAleks

Что за кофе машина странная?

Alex40001