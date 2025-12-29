"Красиво и эстетично": фанатская студия представила эксклюзивный ПК в стиле ARC Raiders для NVIDIA

Студия кастомных сборок LiquidHaus представила уникальный игровой компьютер, вдохновленный популярным экстракшн-шутером ARC Raiders. Проект был реализован по заказу компании NVIDIA специально в честь успешного мирового запуска игры от студии Embark.
Сборщики решили воссоздать эстетику характерного снаряжения Рейдеров — каркасного рюкзака. Для этого идеально подошло кастомное шасси открытого типа собственного производства LiquidHaus. Отличительной чертой сборки стали разноцветные трубки системы водяного охлаждения (желтый, синий, красный, зеленый), повторяющие цвета туннелей в игре. Водоблоки установлены на процессор и оперативную память, а вот видеокарту по условиям заказчика пришлось оставить на «родном» воздушном охлаждении, чтобы логотип продукта оставался узнаваемым.
Сообщество в сабреддите игры отреагировало на публикацию сборки неоднозначно. Если к самому модингу и дизайну у пользователей вопросов нет. Его называют «потрясающим» и ставят оценкир в духе «10 из 10, то выбор заказчика вызвал шквал критики. Игроки активно выражают недовольство политикой NVIDIA, обвиняя техногиганта в переориентации на ИИ и центры обработки данных в ущерб интересам обычных геймеров. Учитывай новые цены на ОЗУ, понять недовольство геймеров очень легко.
Несмотря на токсичный фон, многие фанаты в комментариях оценили креативность самой идеи и даже предлагают разработчикам из Embark добавить скин этого «системного блока-рюкзака» непосредственно в ARC Raiders в качестве внутриигрового предмета.
Как говорится любителям топового железа показали что значит быть таковым. И это не их конвейрные аквариумы. Хлам он и в Африке хлам. Здорово троллят кстати.
Ну фиг знает,по мне убожество полное
А материнку куда?
а оно т очно будент как надо работать? выглядит как-то ненадёжно
Схренали нет ?
больше похоже на пыле сборник
в бытовых домашних условиях при наличии животных и\или детей такой вариант - вообще не вариант как по мне
Для техников/тестировщиков, которые постоянно комплектующие меняют - самое оно. ಠ ͜ʖ ಠ
Самое оно на кастом воде ? Ты чем так упоролся ?
Движок для вертолета?.....
Что за кофе машина странная?