"Красиво и эстетично": фанатская студия представила эксклюзивный ПК в стиле ARC Raiders для NVIDIA

Студия кастомных сборок LiquidHaus представила уникальный игровой компьютер, вдохновленный популярным экстракшн-шутером ARC Raiders. Проект был реализован по заказу компании NVIDIA специально в честь успешного мирового запуска игры от студии Embark.

Сборщики решили воссоздать эстетику характерного снаряжения Рейдеров — каркасного рюкзака. Для этого идеально подошло кастомное шасси открытого типа собственного производства LiquidHaus. Отличительной чертой сборки стали разноцветные трубки системы водяного охлаждения (желтый, синий, красный, зеленый), повторяющие цвета туннелей в игре. Водоблоки установлены на процессор и оперативную память, а вот видеокарту по условиям заказчика пришлось оставить на «родном» воздушном охлаждении, чтобы логотип продукта оставался узнаваемым.

Сообщество в сабреддите игры отреагировало на публикацию сборки неоднозначно. Если к самому модингу и дизайну у пользователей вопросов нет. Его называют «потрясающим» и ставят оценкир в духе «10 из 10, то выбор заказчика вызвал шквал критики. Игроки активно выражают недовольство политикой NVIDIA, обвиняя техногиганта в переориентации на ИИ и центры обработки данных в ущерб интересам обычных геймеров. Учитывай новые цены на ОЗУ, понять недовольство геймеров очень легко.

Несмотря на токсичный фон, многие фанаты в комментариях оценили креативность самой идеи и даже предлагают разработчикам из Embark добавить скин этого «системного блока-рюкзака» непосредственно в ARC Raiders в качестве внутриигрового предмета.