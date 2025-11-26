ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.9 287 оценок

"Лучше любых читов": игроки нашли эксплойт в ARC Raiders, позволяющий обходить любые запертые двери

Gutsz Gutsz

В популярном шутере ARC Raiders обнаружена критическая уязвимость, которая ставит под угрозу баланс экономики и смысл исследования локаций. Игроки нашли способ проникать в закрытые комнаты с ценной добычей, полностью игнорируя механику поиска ключ-карт.

Как выяснили энтузиасты, эксплойт не требует использования стороннего софта. Достаточно лишь вплотную подойти к запертой двери и продолжать движение в определенную точку в течение некоторого времени. Из-за ошибки в коллизии модель персонажа просто проходит сквозь препятствие, позволяя игроку оказаться внутри хранилища, собрать весь лут и открыть дверь изнутри.

Ситуация вызвала бурную реакцию в сообществе. Известные стримеры и создатели контента, такие как MoiDawg и Klean, публично призвали разработчиков из Embark Studios немедленно исправить баг и начать выдавать баны тем, кто злоупотребляет уязвимостью. Сами же игроки пока ограничиваются созданием мемов на Reddit, высмеивая тот факт, что столь серьезная дыра в коде до сих пор не закрыта хотфиксом.

Пока одни пользователи нечестным путем добывают экипировку, другие теряют целые состояния из-за нелепых случайностей. Ранее мы как раз рассказывали про один из таких случаев.

Игрок ARC Raiders потерял ценные предметы на 100 тысяч монет "самым глупым" образом

Мы настоятельно не рекомендуем использовать баги, чтобы избежать блокировки аккаунта. Если вы ищете честные способы открытия запертых помещений, вам пригодится этот гайд:

Гайд по всем ключам в Arc Raiders: где искать и какие двери они открывают
Aleksey Aleshka

АктуалОчка на пг подъехала

Egik81

По большей части читы это результат низкого уровня полировки игры игроделами перед релизом а так же в процессе ее пост релиза.

ant 36436

Читы могут создать на любую игры, независимо от полировки.

Egik81 ant 36436

все можно сломать но легче ломать когда это хлипкое изначально. Либо например когда жизнь игрового персонажа хранится как обычно целое число в памяти а не например как нестандартное число с запятой к тому же.

Aleksey Aleshka

Большей глупости в жизни не слышал

ogtruepac