"Лучше любых читов": игроки нашли эксплойт в ARC Raiders, позволяющий обходить любые запертые двери

В популярном шутере ARC Raiders обнаружена критическая уязвимость, которая ставит под угрозу баланс экономики и смысл исследования локаций. Игроки нашли способ проникать в закрытые комнаты с ценной добычей, полностью игнорируя механику поиска ключ-карт.

Как выяснили энтузиасты, эксплойт не требует использования стороннего софта. Достаточно лишь вплотную подойти к запертой двери и продолжать движение в определенную точку в течение некоторого времени. Из-за ошибки в коллизии модель персонажа просто проходит сквозь препятствие, позволяя игроку оказаться внутри хранилища, собрать весь лут и открыть дверь изнутри.

Ситуация вызвала бурную реакцию в сообществе. Известные стримеры и создатели контента, такие как MoiDawg и Klean, публично призвали разработчиков из Embark Studios немедленно исправить баг и начать выдавать баны тем, кто злоупотребляет уязвимостью. Сами же игроки пока ограничиваются созданием мемов на Reddit, высмеивая тот факт, что столь серьезная дыра в коде до сих пор не закрыта хотфиксом.

Пока одни пользователи нечестным путем добывают экипировку, другие теряют целые состояния из-за нелепых случайностей. Ранее мы как раз рассказывали про один из таких случаев.

Мы настоятельно не рекомендуем использовать баги, чтобы избежать блокировки аккаунта. Если вы ищете честные способы открытия запертых помещений, вам пригодится этот гайд: