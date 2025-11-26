Масштабный сбой положил сервера: Fortnite, ARC Raiders, сервисы EA и EGS, которые недоступны уже больше двух часов

Сегодня вечером игровое сообщество столкнулось с серьезными техническими проблемами. Масштабный сбой серверной инфраструктуры затронул не только экосистему Epic Games, но и ряд других популярных многопользовательских проектов, оставив тысячи, если не миллионы геймеров без доступа к любимым проектам.
Согласно данным портала Downdetector и многочисленным жалобам в соцсетях, эпицентром проблем стали Fortnite и магазин Epic Games Store. Пользователи массово сообщают о невозможности войти в учетную запись, ошибках соединения и проблемах с лаунчером. Официальный аккаунт поддержки Epic Games уже подтвердил наличие неполадок с входом в систему и сервисами Epic Online Services, заверив, что команда работает над устранением причин.
Однако проблема вышла далеко за пределы «королевской битвы». Судя по графикам отчетов об ошибках, сбой затронул и другие популярные игры или сервисы.
- ARC Raiders — популярный шутер демонстрирует огромный всплеск жалоб (даже превышающий показатели Fortnite на скриншотах), игроки не могут подключиться к матчам. Разработчики подтвердили, что наблюдаются некоторые проблемы с нормальной работой серверов
- Electronic Arts — наблюдаются перебои в работе онлайн-сервисов EA. Проблема коснулась пока только футбольных симуляторов и некоторых внешних площадок.
- Dead by Daylight и ARK: Survival Evolved — пользователи также фиксируют проблемы с подключением к серверам.
Предварительно сообщается, что корень проблемы может крыться в неполадках на стороне глобальных сетевых провайдеров (в отчетах упоминаются, что за проблемой опять может стоять Cloudflare).
Тем, кто уже находится в игре, рекомендуется не выходить из сессии, так как сбой в первую очередь затрагивает процесс авторизации. Сроков полного восстановления работы сервисов пока не называют. Сбои в работе наблюдаются уже больше двух часов. Проблемы в Steam или на серверах консолей пока не обнаружены.
Уже всё норм, отставить панику.
меня все равно не пускает в arc raiders
Вот так покупаешь игру, она вроде твоя, а без интернета поиграть в нее не можешь.
Нет, игра не "твоя", по факту.
А вы что все думали кто возмущается?? Читайте лиц. соглашение
Причем тут соглашение? Не оно делает игру сплошь через интернет.
это роскомнадзор спасает мир от всякой гадости
Оставив тысячи, если не миллионы геймеров без доступа к любимым проектам
Потерпят хули. Это не опасно.
Русские хакеры рулеz
А Ростелеком заявляет , что во всём виноваты провода и кабели, они протёрлись от времени.