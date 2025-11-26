Масштабный сбой положил сервера: Fortnite, ARC Raiders, сервисы EA и EGS, которые недоступны уже больше двух часов

Сегодня вечером игровое сообщество столкнулось с серьезными техническими проблемами. Масштабный сбой серверной инфраструктуры затронул не только экосистему Epic Games, но и ряд других популярных многопользовательских проектов, оставив тысячи, если не миллионы геймеров без доступа к любимым проектам.

Согласно данным портала Downdetector и многочисленным жалобам в соцсетях, эпицентром проблем стали Fortnite и магазин Epic Games Store. Пользователи массово сообщают о невозможности войти в учетную запись, ошибках соединения и проблемах с лаунчером. Официальный аккаунт поддержки Epic Games уже подтвердил наличие неполадок с входом в систему и сервисами Epic Online Services, заверив, что команда работает над устранением причин.

Однако проблема вышла далеко за пределы «королевской битвы». Судя по графикам отчетов об ошибках, сбой затронул и другие популярные игры или сервисы.

ARC Raiders — популярный шутер демонстрирует огромный всплеск жалоб (даже превышающий показатели Fortnite на скриншотах), игроки не могут подключиться к матчам. Разработчики подтвердили, что наблюдаются некоторые проблемы с нормальной работой серверов

Electronic Arts — наблюдаются перебои в работе онлайн-сервисов EA. Проблема коснулась пока только футбольных симуляторов и некоторых внешних площадок.

Dead by Daylight и ARK: Survival Evolved — пользователи также фиксируют проблемы с подключением к серверам.

Предварительно сообщается, что корень проблемы может крыться в неполадках на стороне глобальных сетевых провайдеров (в отчетах упоминаются, что за проблемой опять может стоять Cloudflare).

Тем, кто уже находится в игре, рекомендуется не выходить из сессии, так как сбой в первую очередь затрагивает процесс авторизации. Сроков полного восстановления работы сервисов пока не называют. Сбои в работе наблюдаются уже больше двух часов. Проблемы в Steam или на серверах консолей пока не обнаружены.