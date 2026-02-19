"Мы дали игрокам слишком мощные способности": авторы Arc Raiders признали проблемы с боссами

Студия Embark Studios открыто признала, что PvE-боссы в Arc Raiders умирают слишком быстро. По словам директора по дизайну Виргилия Уоткинса, Матриарх и Королева изначально не задумывались как противники для всего сервера сразу. Эти масштабные столкновения должны были становиться ареной для нескольких скоординированных отрядов, а не массовой охоты с гарантированной наградой для всех.

Arc Raiders выделяется среди экстракционных шутеров акцентом на кооперативные PvE-сражения. Бои с гигантскими Арками больше напоминают рейдовые события, чем привычные PvP-стычки. Однако на практике боссы могут погибнуть в первые минуты матча — во многом из-за чрезмерно эффективных способностей игроков и мощного вооружения. В результате добычи не хватает на всех, а напряжённая конкуренция за ресурсы сменяется хаосом.

Уоткинс признаёт: баланс был рассчитан скорее на экипировку середины прогрессии, тогда как игроки быстро нашли способы наносить колоссальный урон. Но простое увеличение здоровья боссов проблему не решит. По задумке разработчиков, такие «сражения» должны поддерживать разные стили игры: кто-то вступает в бой с самого начала, кто-то выжидает и забирает трофеи в финале, а кто-то координирует союзников.

Дополнительные вопросы вызывает ивент-дизайн. События вроде «Тайного бункера» поощряют тактику ожидания у входа вместо выполнения условий карты. Игрокам выгоднее занять позицию и дождаться открытия, чем рисковать, исследуя локации. В Embark не скрывают, что подобные ситуации требуют переработки, ведь игра задумывалась как социальный эксперимент с динамичным взаимодействием, а не как симулятор выжидания у двери.