"Мы играем злее, чем вы": авторы ARC Raiders удивлены дружелюбием игроков

Разработчики Arc Raiders ожидали от игроков осторожности, напряжения и постоянной угрозы выстрела в спину. Но реальность оказалась куда теплее. Вместо тотального хаоса в духе Escape from Tarkov, сообщество неожиданно нашло баланс между подозрением и сотрудничеством — и именно это стало главным сюрпризом для студии Embark.

В интервью PC Gamer арт-директор Embark Роберт Саммелин признался, что команда не была уверена, как именно игроки поведут себя после релиза. По задумке, Arc Raiders должна была поощрять настороженное взаимодействие: ты не знаешь, враг перед тобой или временный союзник, а над всеми нависает общая угроза в виде арок. Однако масштабы кооперации превзошли ожидания. Более того, сами разработчики, по их словам, во внутренних тестах вели себя куда агрессивнее, чем обычные игроки после запуска.

Это особенно примечательно для экстракшен-шутера, где смерть другого игрока — прямая выгода в виде лута. Тем не менее, статистика показывает удивительно низкий процент убийств между игроками. Arc Raiders, по сути, породила несколько разных стилей игры: кто-то предпочитает осторожное PvE с временными союзами, а кто-то целенаправленно ищет конфликты.

Впрочем, идиллия есть не везде. Саммелин честно признаётся, что существуют карты, изначально более заточенные под PvP. Самой опасной из них он называет "Стелла Монтис" — локацию, к которой «нужно быть готовым». Помимо смертоносного Шреддера, там игроков ждут ловушки, засады и откровенно злонамеренные эксперименты других рейдеров. Некоторые превращают карту в смертельный лабиринт, запирая жертв в помещениях, наполненных взрывчаткой и турелями.

К счастью, Arc Raiders предлагает и более сбалансированные пространства. Саммелин с теплотой отзывается о "Дамбе" — первой карте, идеально передающей дух игры, а также о "Погребенном городе", которая цепляет архитектурой, вертикальностью и ощущением исследовательского любопытства.

Arc Raiders неожиданно доказала, что даже в жёстком PvPvE возможны человечность и взаимопомощь. И пусть тёмная сторона сообщества никуда не делась, именно это хрупкое равновесие между доверием и угрозой делает игру по-настоящему живой.