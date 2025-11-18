На какой платформе дружелюбнее игроки? Социальный эксперимент в Arc Raiders удивил результатами

Два фаната шутера Arc Raiders провели любопытный эксперимент, пытаясь выяснить, на какой платформе игроки настроены более миролюбиво. Один из них неделю играл исключительно на ПК, второй — на PlayStation 5. Оба заранее выключили кроссплей и решили вести себя максимально дружелюбно: опускали оружие и жестами показывали, что не собираются нападать.

Оказалось, что различия между платформами куда значительнее, чем ожидалось. По словам участника эксперимента, его брат на PS5 с первых же матчей начал замечать повышенную агрессию: чаще стреляли без предупреждения, меньше реагировали на попытки мирного контакта и почти не вступали в общение.

Статистика только укрепила выводы. На ПК из 172 встреч:

— 98 игроков пожелали удачи;

— 47 открыли огонь сразу;

— 17 спокойно эвакуировались вместе;

— 7 выстрелили в спину после установления контакта;

— 3 притворились союзниками, а затем убили.

На PS5 показатели оказались куда менее дружелюбными. Из 237 встреч:

— 102 игрока стреляли сразу;

— 58 били в спину;

— лишь 42 пожелали удачи;

— 28 притворились союзниками и потом убили;

— только 7 случаев закончились совместной эвакуацией.

Итог оказался внушительным: 79% негативных взаимодействий на PS5 против 33% — на ПК. Игроки предполагают, что дело может быть в доступности микрофонов: голосовое общение на ПК часто снижает напряжение между случайными встречными. Также возможна разница между игровыми регионами.

Эксперимент не претендует на научную точность, но он наглядно показывает, насколько по-разному формируются сообщества на разных платформах.