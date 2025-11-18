На какой платформе дружелюбнее игроки? Социальный эксперимент в Arc Raiders удивил результатами

Два фаната шутера Arc Raiders провели любопытный эксперимент, пытаясь выяснить, на какой платформе игроки настроены более миролюбиво. Один из них неделю играл исключительно на ПК, второй — на PlayStation 5. Оба заранее выключили кроссплей и решили вести себя максимально дружелюбно: опускали оружие и жестами показывали, что не собираются нападать.
Оказалось, что различия между платформами куда значительнее, чем ожидалось. По словам участника эксперимента, его брат на PS5 с первых же матчей начал замечать повышенную агрессию: чаще стреляли без предупреждения, меньше реагировали на попытки мирного контакта и почти не вступали в общение.
Статистика только укрепила выводы. На ПК из 172 встреч:
— 98 игроков пожелали удачи;
— 47 открыли огонь сразу;
— 17 спокойно эвакуировались вместе;
— 7 выстрелили в спину после установления контакта;
— 3 притворились союзниками, а затем убили.
На PS5 показатели оказались куда менее дружелюбными. Из 237 встреч:
— 102 игрока стреляли сразу;
— 58 били в спину;
— лишь 42 пожелали удачи;
— 28 притворились союзниками и потом убили;
— только 7 случаев закончились совместной эвакуацией.
Итог оказался внушительным: 79% негативных взаимодействий на PS5 против 33% — на ПК. Игроки предполагают, что дело может быть в доступности микрофонов: голосовое общение на ПК часто снижает напряжение между случайными встречными. Также возможна разница между игровыми регионами.
Эксперимент не претендует на научную точность, но он наглядно показывает, насколько по-разному формируются сообщества на разных платформах.
с гаBнецой сонибои оказались
На геймпаде пока выберешь нужную фразу, тебя уже грохнут, поэтому игроки с консолей сразу стреляют)
Обиженные на жизнь неудачники! купили бы комп, были бы нормальными людьми
Пекари оказались более дружелюбны. Я знал косольщики задроты. )))
Они просто злые, им и так надо страдать на консолях. (шучу, не бейте)
Нет, задротами оказались эти два брата - экспериментатора.
Донт шут, донт шут!!!!!