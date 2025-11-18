ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.9 253 оценки

На какой платформе дружелюбнее игроки? Социальный эксперимент в Arc Raiders удивил результатами

butcher69 butcher69

Два фаната шутера Arc Raiders провели любопытный эксперимент, пытаясь выяснить, на какой платформе игроки настроены более миролюбиво. Один из них неделю играл исключительно на ПК, второй — на PlayStation 5. Оба заранее выключили кроссплей и решили вести себя максимально дружелюбно: опускали оружие и жестами показывали, что не собираются нападать.

Оказалось, что различия между платформами куда значительнее, чем ожидалось. По словам участника эксперимента, его брат на PS5 с первых же матчей начал замечать повышенную агрессию: чаще стреляли без предупреждения, меньше реагировали на попытки мирного контакта и почти не вступали в общение.

Статистика только укрепила выводы. На ПК из 172 встреч:

— 98 игроков пожелали удачи;

— 47 открыли огонь сразу;

— 17 спокойно эвакуировались вместе;

— 7 выстрелили в спину после установления контакта;

— 3 притворились союзниками, а затем убили.

На PS5 показатели оказались куда менее дружелюбными. Из 237 встреч:

— 102 игрока стреляли сразу;

— 58 били в спину;

— лишь 42 пожелали удачи;

— 28 притворились союзниками и потом убили;

— только 7 случаев закончились совместной эвакуацией.

Итог оказался внушительным: 79% негативных взаимодействий на PS5 против 33% — на ПК. Игроки предполагают, что дело может быть в доступности микрофонов: голосовое общение на ПК часто снижает напряжение между случайными встречными. Также возможна разница между игровыми регионами.

Эксперимент не претендует на научную точность, но он наглядно показывает, насколько по-разному формируются сообщества на разных платформах.

Комментарии:  7
ДЕНИСКА_омск

с гаBнецой сонибои оказались

JustA_NiceGuy

На геймпаде пока выберешь нужную фразу, тебя уже грохнут, поэтому игроки с консолей сразу стреляют)

Great-heartedElio

Обиженные на жизнь неудачники! купили бы комп, были бы нормальными людьми

dartender

Пекари оказались более дружелюбны. Я знал косольщики задроты. )))

ОгурчикЮрец

Они просто злые, им и так надо страдать на консолях. (шучу, не бейте)

ant 36436

Нет, задротами оказались эти два брата - экспериментатора.

Тимур Матякубов

Донт шут, донт шут!!!!!

