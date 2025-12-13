"Наша цель - поддерживать эту игру как можно дольше": Arc Raiders готовится к долгому пути

Arc Raiders уверенно закрепилась в статусе одного из главных мультиплеерных хитов последних лет. После оглушительного бета-теста и более чем 700 000 одновременных игроков всего за один уик-энд проект не просто выжил — он выстрелил. Победа в номинации «Лучшая многопользовательская игра» на The Game Awards 2025 лишь закрепила этот успех. И, что особенно важно для фанатов, разработчики не собираются сбавлять темп.

Арт-директор Embark Роберт Саммелин подтвердил: у студии есть долгосрочный план минимум на десять лет. Arc Raiders задумывается как живая игра, которая будет развиваться до тех пор, пока в неё играют и получают удовольствие. Команда намерена внимательно следить за поведением сообщества, анализировать обратную связь и делать ставку на те механики, которые действительно находят отклик у игроков, параллельно добавляя новые вызовы и возможности.

Мы начали с довольно небольшого набора Арков, и, конечно, со временем мы будем его расширять. Я думаю, что у нас есть широкий выбор путей, по которым мы можем пойти, и время покажет, как мы будем их исследовать. Но у нас определенно есть довольно долгосрочный план того, куда мы хотим двигаться

За короткий срок после релиза Embark уже доказала, что умеет слышать аудиторию. Разработчики провели крупное событие для сообщества, добавили новую карту, расширили условия на существующих локациях и даже пересмотрели цены внутриигрового магазина после жалоб игроков. Такой подход помог удержать стабильную базу пользователей и завоевать доверие.

Саммелин подчёркивает: команда учится на чужих ошибках и заранее выстраивает системы, способные предотвратить кризисы, включая надёжную защиту от читеров.

Теперь перед Embark стоит более сложная задача — не просто поддерживать успех запуска, а обеспечить проекту долгую и здоровую жизнь. Если Arc Raiders сохранит нынешний темп развития и внимание к деталям, 2026 год может стать лишь началом по-настоящему длинного пути.