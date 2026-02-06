"Не туда смотришь": странный дорожный знак "Стоп" в Arc Raiders развеселил сообщество экстракшен-шутера

Игроки кооперативного шутера Arc Raiders нашли неожиданную причину для споров и шуток. Поводом стал обычный дорожный знак «стоп», обнаруженный на карте «Космопорт». Пользователь Reddit под ником TNT_Owl обратил внимание, что знак установлен крайне странно: он расположен перпендикулярно предполагаемому направлению движения, из-за чего невозможно понять, кого именно он должен останавливать.

Находка быстро разлетелась по сообществу и вызвала волну саркастичных комментариев. Одни иронично заявили, что после такого игру можно считать «неиграбельной», другие в шутку возмущались, как студия Embark могла допустить подобную оплошность. Нашлись и те, кто попытался оправдать разработчиков, предположив, что речь идёт о разделённом шоссе или нестандартной развязке, однако и эти версии не объясняют, почему знак развёрнут в неверную сторону.

Дополнительную пикантность ситуации придаёт сеттинг игры: действие Arc Raiders разворачивается в Италии, где правила установки дорожных знаков строго регламентированы и обычно сопровождаются разметкой на асфальте. В итоге мелкая деталь превратилась в мем и напоминание о том, насколько внимательно игроки изучают виртуальные миры.