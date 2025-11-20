Нерф Охотника и множество других правок и улучшений: авторы ARC Raiders выпустили патч 1.3.0

Embark Studios выпустила обновление 1.3.0 для экстракшн-шутера ARC Raiders, сосредоточившись на исправлениях, балансе и улучшении стабильности. Прошла всего неделя после выхода на карту Стелла Монтис, и разработчики уже подготовили внушительный список изменений — от корректировки цен и крафта до доработки поведения врагов и устранения критических ошибок на локациях.

Одним из заметных изменений стала переработка ряда предметов. Мина Дедлайн получила увеличенную стоимость, изменённые требования к изготовлению и уменьшенный торговый запас. Серьёзные корректировки затронули и боеприпасы для пусковой установки: их стало меньше при покупке, изменён крафт и повышена цена продажи. Теперь изготовление доступно даже без чертежа — сразу на верстаке.

Был переработан и Охотник. Полностью улучшенная модель показывала слишком высокую эффективность, поэтому разработчики уменьшили бонусы к скорострельности и увеличили вес — теперь оружие должно требовать более осознанной игры, а не бездумного опустошения магазина.

Снижена скорострельность, получаемая от улучшений, с 22/44/60% до 13/26/40%.

Увеличен вес с 2 до 5.

Особое внимание уделено урону от взрывов. Взрывчатка больше не наносит чрезмерный урон по нескольким частям крупных дронов, что особенно заметно при использовании «Взломщика корпусов». Теперь его мощь будет более сбалансированной, а повреждения — предсказуемыми.

Обновление также улучшает взаимодействие с техникой и врагами. Шреддер получил улучшенную навигацию, устойчивость и корректное реагирование на приманочные гранаты. Разработчики также оптимизировали звуковые эффекты, уменьшив приглушённость при оглушении.

Большой пласт работы пришёлся на исправления карт. На Стелла Монтис устранены проблемы с застреванием игроков, некорректными местами появления и отсутствующими коллизиями. На Космопорте и Дамбе закрыты уязвимости, позволявшие проходить сквозь стены или попадать в закрытые помещения.

Кроме того, патч устраняет несколько критических сбоев, например, связанных с Raider Voice без AVX2 и некорректным отображением рейтинга испытаний. Обновлены рекомендации по драйверам AMD, что должно улучшить стабильность на соответствующих видеокартах.