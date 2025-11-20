Нерф Охотника и множество других правок и улучшений: авторы ARC Raiders выпустили патч 1.3.0

Embark Studios выпустила обновление 1.3.0 для экстракшн-шутера ARC Raiders, сосредоточившись на исправлениях, балансе и улучшении стабильности. Прошла всего неделя после выхода на карту Стелла Монтис, и разработчики уже подготовили внушительный список изменений — от корректировки цен и крафта до доработки поведения врагов и устранения критических ошибок на локациях.
Одним из заметных изменений стала переработка ряда предметов. Мина Дедлайн получила увеличенную стоимость, изменённые требования к изготовлению и уменьшенный торговый запас. Серьёзные корректировки затронули и боеприпасы для пусковой установки: их стало меньше при покупке, изменён крафт и повышена цена продажи. Теперь изготовление доступно даже без чертежа — сразу на верстаке.
Был переработан и Охотник. Полностью улучшенная модель показывала слишком высокую эффективность, поэтому разработчики уменьшили бонусы к скорострельности и увеличили вес — теперь оружие должно требовать более осознанной игры, а не бездумного опустошения магазина.
- Снижена скорострельность, получаемая от улучшений, с 22/44/60% до 13/26/40%.
- Увеличен вес с 2 до 5.
Особое внимание уделено урону от взрывов. Взрывчатка больше не наносит чрезмерный урон по нескольким частям крупных дронов, что особенно заметно при использовании «Взломщика корпусов». Теперь его мощь будет более сбалансированной, а повреждения — предсказуемыми.
Обновление также улучшает взаимодействие с техникой и врагами. Шреддер получил улучшенную навигацию, устойчивость и корректное реагирование на приманочные гранаты. Разработчики также оптимизировали звуковые эффекты, уменьшив приглушённость при оглушении.
Большой пласт работы пришёлся на исправления карт. На Стелла Монтис устранены проблемы с застреванием игроков, некорректными местами появления и отсутствующими коллизиями. На Космопорте и Дамбе закрыты уязвимости, позволявшие проходить сквозь стены или попадать в закрытые помещения.
Кроме того, патч устраняет несколько критических сбоев, например, связанных с Raider Voice без AVX2 и некорректным отображением рейтинга испытаний. Обновлены рекомендации по драйверам AMD, что должно улучшить стабильность на соответствующих видеокартах.
Хорошие изменения. Идут по правильному пути.
Чо хорошего в нерфах ? Притом понерфили ПвЕ блет
Думаю не нормально когда по факту босс выносится одной миной
Да, слишком легкое ПВЕ ломает ценность предметов.
А нерфы шик. Сам с этого пистолета (2 пули за раз стреляет) разделал вчера парочку человек, причем они первые по мне попали в перестрелке. Но за счет меткости и этого пистолета вытащил оба раза бой. Он явно силён и даже более чем) Нерф на 20% скорострельности норм, чуууть слабее будет.
Давно таких игр не выходило. Почти месяц играю и ни во что другое играть не тянет
какой лвл? у меня 50 , уже скучновато становится
А чат голосовой они случаем не хотят поправить который не работает с предыдущего патча? Вообще желания после этого играть нет, а рефанд уже не сделать.