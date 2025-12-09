Нецензурный рейтинг игровых сообществ Reddit: Arc Raiders обгоняет Dota 2 всего на 18 слов

Аналитическая компания Streamproject DE провела двухнедельное исследование активности на игровых сабреддитах, чтобы определить, какие фанаты чаще всего выражают своё недовольство с помощью крепких слов. Результаты оказались одновременно забавными и показательными: практически все крупнейшие игровые сообщества «кипят» одинаково сильно.
Лидером неожиданно стала Arc Raiders. Несмотря на свежий релиз, она собрала 1447 вульгаризмов. Аналитики объясняют это бурными спорами и скачками сложности, которые вызывают оживлённые дебаты на Reddit.
Второй стала Dota 2 — культовая MOBA остаётся одной из самых эмоциональных игр, а её комьюнити вновь подтвердило репутацию темпераментного. Третье место заняла Baldur’s Gate 3, что показательно для одной из самых обсуждаемых RPG последних лет.
В топ-5 также вошли NBA 2K26 и The Outer Worlds 2, причём различие между ними и лидером составляет всего несколько десятков сообщений.
Самое интересное в отчёте — минимальная разница между крайними местами. Разрыв между первым и двадцатым местом в рейтинге составляет всего 150 мата-упоминаний. Это показывает, что жанр, аудитория и возраст проекта почти не влияют на «градус» дискуссий — страсти кипят везде, от Cyberpunk 2077 и Hollow Knight: Silksong до League of Legends и The Sims 4.
Топ-20 самых «общительных» игровых сообществ:
- Arc Raiders – 1447
- Dota 2 – 1429
- Baldur’s Gate 3 – 1421
- NBA 2K26 – 1404
- The Outer Worlds 2 – 1398
- Cyberpunk 2077 – 1396
- Hollow Knight: Silksong – 1395
- World Of Warships – 1389
- Helldivers 2 – 1376
- Red Dead Redemption 2 – 1375
- The Sims 4 – 1366
- Kingdom Come: Deliverance 2 – 1355
- League Of Legends – 1344
- Destiny 2 – 1331
- Grand Theft Auto V – 1320
- Battlefield 6 – 1320
- Hades 2 – 1318
- Ghost Of Yotei – 1317
- Doom: The Dark Ages – 1316
- No Man’s Sky – 1309
Исследование Streamproject DE подтверждает: игровые сообщества могут быть невероятно эмоциональными, независимо от того, про что игра — про тактику, фантазию или виртуальный баскетбол.
Ясно. Они бы ещё аналитику в комментариях СМИ проводили.
Догадываюсь, что 90% "вульгаризмов" связаны с оскорблениями разрабов и игры
В дальних мирах там оскорбления по типу "фу ты противный но я тебя всеравно не осуждаю потому что булить это плохо *(( а мы тут все мишки гамми по факту.
В бордер ленд 4 тебе могут сделать небольшой комплимент ( даже скорее намёк ) по поводу внешности а потом извинятся за это минут 20. Потому что оба пункта теперь у соевых геймдевов считаются противозаконными.
Я уже вижу как в новой масс эффект в финальной миссии Вы встречаетесь с лидером коллекторов в детской кофейне и за кружечкой чая объясняете что он по факту не очень красиво себя ведет. Что типо он на самом деле тоже классный но вы просто не поняли друг друга. Он соглашается потому что кто он ? Всего лишь лидер рассы которая намного древнее всех остальных а перед ним явно сильная и независимая женщина по этому тут вообще без вариантов.