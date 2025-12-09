Нецензурный рейтинг игровых сообществ Reddit: Arc Raiders обгоняет Dota 2 всего на 18 слов

Аналитическая компания Streamproject DE провела двухнедельное исследование активности на игровых сабреддитах, чтобы определить, какие фанаты чаще всего выражают своё недовольство с помощью крепких слов. Результаты оказались одновременно забавными и показательными: практически все крупнейшие игровые сообщества «кипят» одинаково сильно.

Лидером неожиданно стала Arc Raiders. Несмотря на свежий релиз, она собрала 1447 вульгаризмов. Аналитики объясняют это бурными спорами и скачками сложности, которые вызывают оживлённые дебаты на Reddit.

Второй стала Dota 2 — культовая MOBA остаётся одной из самых эмоциональных игр, а её комьюнити вновь подтвердило репутацию темпераментного. Третье место заняла Baldur’s Gate 3, что показательно для одной из самых обсуждаемых RPG последних лет.

В топ-5 также вошли NBA 2K26 и The Outer Worlds 2, причём различие между ними и лидером составляет всего несколько десятков сообщений.

Самое интересное в отчёте — минимальная разница между крайними местами. Разрыв между первым и двадцатым местом в рейтинге составляет всего 150 мата-упоминаний. Это показывает, что жанр, аудитория и возраст проекта почти не влияют на «градус» дискуссий — страсти кипят везде, от Cyberpunk 2077 и Hollow Knight: Silksong до League of Legends и The Sims 4.

Топ-20 самых «общительных» игровых сообществ:

Arc Raiders – 1447 Dota 2 – 1429 Baldur’s Gate 3 – 1421 NBA 2K26 – 1404 The Outer Worlds 2 – 1398 Cyberpunk 2077 – 1396 Hollow Knight: Silksong – 1395 World Of Warships – 1389 Helldivers 2 – 1376 Red Dead Redemption 2 – 1375 The Sims 4 – 1366 Kingdom Come: Deliverance 2 – 1355 League Of Legends – 1344 Destiny 2 – 1331 Grand Theft Auto V – 1320 Battlefield 6 – 1320 Hades 2 – 1318 Ghost Of Yotei – 1317 Doom: The Dark Ages – 1316 No Man’s Sky – 1309

Исследование Streamproject DE подтверждает: игровые сообщества могут быть невероятно эмоциональными, независимо от того, про что игра — про тактику, фантазию или виртуальный баскетбол.