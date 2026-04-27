Новая карта, враг и трейлер: появились детали масштабного обновления Riven Tides для Arc Riders

Разработчики Arc Riders раскрыли новые подробности обновления Riven Tides и показали первый трейлер. Релиз намечен на 28 апреля, и ключевой акцент сделан на свежей карте и новом противнике.

Игроков отправят на заброшенное побережье с портом «Экзодус» и отелем «Панорама Аззурро». Судя по кадрам, локация сочетает открытые пространства и плотные точки интереса, что должно разнообразить привычный темп вылазок.

Главной угрозой станет «Турбина ARC». Авторы не раскрывают, чем она занимается, но предупреждают - если вы попытаетесь вмешаться в её работту, лучше будьте готовы к совершенно уникальному бою. Ее защитные способности жестоки, представляя новый вызов для Рейдеров и требуя в равной мере мастерства, терпения и крепких нервов.

Также появится новое условие для карты с механикой поиска лута на пляже с помощью специального детектора, который занимает слот оружия. Решение спорное, но любопытное: придётся выбирать между безопасностью и потенциальной наградой.

Отдельно стоит отметить новые предметы, влияющие на перемещение. В игру добавят устройства, смягчающие падение и позволяющие безопаснее спускаться с высоты. Это не самое громкое нововведение, но на практике такие вещи часто сильно меняют удобство передвижения и открывают больше тактических вариантов при исследовании карты.

В целом Riven Tides пока выглядит как аккуратное расширение контента — без революций, но с попыткой освежить геймплей за счёт новых ситуаций и угроз.