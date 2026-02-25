ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 486 оценок

Новая угроза на подходе? После обновления в небесах ARC Raiders заметили таинственный летающий объект

butcher69 butcher69

После релиза обновления Shrouded Sky для ARC Raiders игроки обнаружили неожиданный сюрприз. В небе над картой можно заметить неопознанный летательный аппарат, испускающий синие энергетические потоки. Находкой поделился пользователь Reddit под ником Bewarden, и вскоре обсуждение разгорелось по всему сообществу.

Обновление Shrouded Sky вышло 24 февраля и добавило состояние карты «Ураган», а также два новых типа врагов.

Два новых Арка, бороды и безжалостный ураган: раскрыты все подробности масштабного обновления для ARC Raiders

Однако появление НЛО не упоминалось в официальных описаниях патча. Это породило множество теорий: одни считают, что разработчики готовят тизер будущего противника или события, другие уверены, что это всего лишь пасхалка.

Новый год - новые угрозы: авторы ARC Raiders раскрыли дорожную карту обновлений на январь-апрель 2026

Ранее разработчики представили план предстоящих обновлений, согласно которому появление нового гигантского противника было намечено на апрель этого года. Если текущий тизер действительно намекает на грядущую угрозу, не исключено, что игрокам предстоит столкнуться с внушительным летающим боссом.

Комментарии:  4
xmyr4ik

?

DisAssBella
таинственный летающий объект

Это кожаная колбаса, которую кладут нормальные игроки на тех, кто ноет о том что их видите ли убивают

Fl0m4st3r

"обновления в небесах" звучит как быблейское пророчество из XXI века

ДЕНИСКА_омск

Боты прилетели, драть ДОНТшутеров