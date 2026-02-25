Новая угроза на подходе? После обновления в небесах ARC Raiders заметили таинственный летающий объект

После релиза обновления Shrouded Sky для ARC Raiders игроки обнаружили неожиданный сюрприз. В небе над картой можно заметить неопознанный летательный аппарат, испускающий синие энергетические потоки. Находкой поделился пользователь Reddit под ником Bewarden, и вскоре обсуждение разгорелось по всему сообществу.

Обновление Shrouded Sky вышло 24 февраля и добавило состояние карты «Ураган», а также два новых типа врагов.

Однако появление НЛО не упоминалось в официальных описаниях патча. Это породило множество теорий: одни считают, что разработчики готовят тизер будущего противника или события, другие уверены, что это всего лишь пасхалка.

Ранее разработчики представили план предстоящих обновлений, согласно которому появление нового гигантского противника было намечено на апрель этого года. Если текущий тизер действительно намекает на грядущую угрозу, не исключено, что игрокам предстоит столкнуться с внушительным летающим боссом.