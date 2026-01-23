Новый год - новые угрозы: авторы ARC Raiders раскрыли дорожную карту обновлений на январь-апрель 2026

Команда ARC Raiders поделилась планами по развитию игры на первые четыре месяца 2026 года, открывая игрокам завесу над предстоящим контентом. После успешного запуска в октябре 2025 года разработчики продолжают поддерживать проект регулярными обновлениями и обещают держать сообщество в курсе всех событий.

Главной темой ближайшего периода станет «Эскалация» — новая волна угроз, которая проверит рейдеров на прочность. После событий «Холодной волны» экстремальные погодные условия продолжают влиять на поверхность планеты, где игроки добывают ресурсы для работы центрального хаба «Сперанцы». Разработчики предупреждают: нестабильный климат станет настоящим испытанием, а подготовка к рейдам потребует максимальной осторожности и стратегического планирования.

Помимо опасных погодных условий, игрокам предстоит столкнуться с усилением присутствия ARC, что тревожит Шани и создает дополнительные сложности на перегруженном Медного пояса. Несмотря на то что точный масштаб новой эскалации пока неизвестен, команда обещает, что она станет серьезным вызовом для всех рейдеров.

Разработчики также упомянули, что в планах на январь–апрель появятся новые враги, новая карта и игровые условия, а также другие изменения, которые сделают игровой процесс более динамичным и насыщенным. При этом они сохраняют интригу, раскрывая только часть информации, чтобы игрокам оставалось чем удивляться.

Команда ARC Raiders призывает всех рейдеров оставаться начеку: новый контент уже не за горами, и 2026 год обещает стать годом масштабных испытаний, неожиданных событий и свежих вызовов для всех поклонников шутера.