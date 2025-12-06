Новый ролик разработки ARC Raiders посвятили созданию роботов, где показали множество новых прототипов на ранней стадии разработки.

В последнем эпизоде Evolution of ARC Raiders затрагивается тема создания ИИ роботов на основе машинного обучения и проблем анимирования ARC с учетом отдельной технологии натуралистичного мувмента.

Embark продолжит экспериментировать с созданием уникальных врагов при пост-релизной поддержке игры, сохраняя напряженный и непредсказуемый геймплей.

Правда, что именно готовит команда, неясно.

Ранее авторы заявляли, что поддержка игры будет длиться целых 10 лет, превратившись в целую Sci-Fi сагу с развивающимся сюжетом, новыми локациями и машинами ARC.