ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7 312 оценок

Новый ролик разработки ARC Raiders посвятили созданию роботов

Solstice Solstice

Новый ролик разработки ARC Raiders посвятили созданию роботов, где показали множество новых прототипов на ранней стадии разработки.

В последнем эпизоде Evolution of ARC Raiders затрагивается тема создания ИИ роботов на основе машинного обучения и проблем анимирования ARC с учетом отдельной технологии натуралистичного мувмента.

Embark продолжит экспериментировать с созданием уникальных врагов при пост-релизной поддержке игры, сохраняя напряженный и непредсказуемый геймплей.

Правда, что именно готовит команда, неясно.

Ранее авторы заявляли, что поддержка игры будет длиться целых 10 лет, превратившись в целую Sci-Fi сагу с развивающимся сюжетом, новыми локациями и машинами ARC.

Комментарии:  1
