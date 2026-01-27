ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 448 оценок

Новый трейлер ARC Raiders раскрыл режим "одиночки против отрядов"

butcher69 butcher69

Сегодня для ARC Raiders выходит Headwinds — первое крупное обновление в 2026 году. Апдейт должен вдохнуть новую жизнь в экстракшен-шутер Embark Studios, который в праздничный период столкнулся с застоем, а также проблемами с читерами и эксплойтами. Разработчики уверяют, что теперь игра готова к новому этапу, а свежий контент станет отправной точкой для ближайших месяцев поддержки.

Интерес к обновлению подогрел «слитый» трейлер: японский аккаунт Embark Studios преждевременно опубликовал ролик, который вскоре удалили. Впрочем, видео успели сохранить и распространить в сети, а затем и сами разработчики устроиии "премьеру". Главным сюрпризом стал необычный режим подбора игроков — «одиночки против отрядов». Ранее он упоминался как опция для игроков 40+ уровня, но реальный формат оказался куда радикальнее и явно рассчитан на самых опытных рейдеров.

Headwinds также добавит новое состояние карты — «Песчаную бурю». Судя по аналогии с «Холодным фронтом», она будет агрессивно менять геймплей, загоняя игроков в укрытия и вынуждая адаптироваться к условиям. В игру появится проект «Витрина для трофеев ARC», который, вероятно, станет частью «Логова рейдера» и позволит демонстрировать добытые трофеи с побеждённых машин. Дополнят обновление косметические предметы, включая набор «Песчаный странник».

Новая карта и крупные противники ожидаются лишь в апреле, но Headwinds открывает дорожную карту на четыре месяца и даёт игрокам вескую причину вернуться в ARC Raiders уже сегодня.

