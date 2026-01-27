Новый трейлер ARC Raiders раскрыл режим "одиночки против отрядов"

Сегодня для ARC Raiders выходит Headwinds — первое крупное обновление в 2026 году. Апдейт должен вдохнуть новую жизнь в экстракшен-шутер Embark Studios, который в праздничный период столкнулся с застоем, а также проблемами с читерами и эксплойтами. Разработчики уверяют, что теперь игра готова к новому этапу, а свежий контент станет отправной точкой для ближайших месяцев поддержки.

Интерес к обновлению подогрел «слитый» трейлер: японский аккаунт Embark Studios преждевременно опубликовал ролик, который вскоре удалили. Впрочем, видео успели сохранить и распространить в сети, а затем и сами разработчики устроиии "премьеру". Главным сюрпризом стал необычный режим подбора игроков — «одиночки против отрядов». Ранее он упоминался как опция для игроков 40+ уровня, но реальный формат оказался куда радикальнее и явно рассчитан на самых опытных рейдеров.

Headwinds также добавит новое состояние карты — «Песчаную бурю». Судя по аналогии с «Холодным фронтом», она будет агрессивно менять геймплей, загоняя игроков в укрытия и вынуждая адаптироваться к условиям. В игру появится проект «Витрина для трофеев ARC», который, вероятно, станет частью «Логова рейдера» и позволит демонстрировать добытые трофеи с побеждённых машин. Дополнят обновление косметические предметы, включая набор «Песчаный странник».

Новая карта и крупные противники ожидаются лишь в апреле, но Headwinds открывает дорожную карту на четыре месяца и даёт игрокам вескую причину вернуться в ARC Raiders уже сегодня.