Новый триумф Embark: ARC Raiders разошлась тиражом в 14 млн копий

Согласно последнему финансовому отчету издателя Nexon по состоянию на 12 февраля 2026 года, продажи PvPvE-шутера ARC Raiders официально превысили отметку в 14 миллионов копий. Благодаря этому результату ARC Raiders закрепила за собой статус одной из самых успешных новых IP в жанре экстракшен шутеров.

Игра от Embark Studios достигла такой внушительной цифры всего за три с половиной месяца после релиза (30 октября 2025 года). Для сравнения, в середине января 2026 года этот показатель составлял 12,4 млн.

В январе 2026 года ARC Raiders продемонстрировала мощный онлайн: пиковый показатель одновременных игроков на PC и консолях вплотную приблизился к 1 миллиону (960 тыс.), а общее число активных пользователей за неделю составило около 6 миллионов человек.