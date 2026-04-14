Обновление 1.24.0 улучшило стабильность Arc Raiders и добавило косметику

Разработчики ARC Raiders из Embark Studios выпустили обновление 1.24.0, сосредоточенное на исправлении критических ошибок и улучшении стабильности. Патч уже доступен на всех платформах.

Главное внимание уделили устранению вылетов и технических проблем. В частности, исправлена ошибка с размытием изображения при включённой технологии AMD FSR Frame Generation, а также доработан звуковой баланс — на карте «Стелла Монтис» голоса игроков и роботов теперь звучат корректно.

Разработчики также закрыли ряд геймплейных багов: устранены искажения моделей при использовании набора Vanguard, исправлены проблемы с установкой зиплайнов и некорректной активацией предметов при быстрой смене слотов.

Помимо технических улучшений, обновление принесло и новый косметический контент. В магазине появились наборы «Nascosto» и «Scrappy Speckled».

Команда продолжает активно готовиться к крупному апдейту «Riven Tides», который выйдет уже в конце апреля и добавит новую карту и дополнительный контент.