Обновление 1.4.0 для ARC Raiders исправляет несколько крупных эксплойтов и уязвимостей

Embark Studios выпустила обновление 1.4.0 для своего экстракшн-шутера ARC Raiders, сосредоточившись на улучшении стабильности, исправлении ошибок и устранении ключевых уязвимостей. Патч уже доступен на всех платформах, а для его загрузки разработчики рекомендуют полностью перезапустить игровой клиент.
Несмотря на сравнительно небольшой объём, обновление включает важные правки, влияющие на честность и плавность игрового процесса. В первую очередь была устранена уязвимость быстрого переключения оружия, которая позволяла игрокам стрелять быстрее, чем задумано разработчиками. Это давало ощутимое преимущество в бою, и теперь эксплойт официально закрыт.
Особое внимание уделено и проблеме запертых комнат — одному из самых обсуждаемых вопросов среди игроков. В патче добавлены механизмы защиты от уязвимостей для всех закрытых помещений на всех картах, а внешний доступ к диспетчерской космопорта полностью заблокирован.
Помимо критических исправлений, разработчики улучшили общее техническое состояние игры. Исправлена проблема с низким разрешением текстур в главном меню, устранены визуальные артефакты освещения при загрузке карт, а также ликвидирована возможность, при которой игроки могли толкать друг друга, прыгая на спину союзникам.
Кроме того, система Raider Voice теперь корректно сохраняет выбранный голос персонажа и применяет его после перезапуска игры — проблема, о которой игроки сообщали ещё с прошлого обновления.
Патч 1.4.0 не добавляет нового контента, но значительно укрепляет техническую основу ARC Raiders, делая игровой процесс стабильнее и честнее — особенно в напряжённых PvE и PvP эпизодах, где каждое значение баланса имеет значение.
этому скучному мусору никакие патчи не помогут
Не можешь убить, вот и бесишься.
Теперь не смогу фармить чертежи((
Значит буду убивать!!!!!!!!
Так я всё время убиваю, это всё-таки пвп игра
Нахрен они нужны вайп через сколько там 2 недели ?*
PvP в The Division. А тут PvEvP. Сначала наблюдаешь, может кому помощь нужна, тут куча балванчиков бегают чисто ради квеста или ежедневок. Но в последнее время да, много крыс и приходится стрелять сразу :(
Зочем ? Этож одна из главных фишек, страдать хернёй с зипками, кошками, искать лазейки и т..д.
Ладно просачиваться сквозь двери с этим всё понятно.
Я правильно понимаю, нельзя будет попасть в комнату с помощью проталкивания союзника?