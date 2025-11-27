Обновление 1.4.0 для ARC Raiders исправляет несколько крупных эксплойтов и уязвимостей

Embark Studios выпустила обновление 1.4.0 для своего экстракшн-шутера ARC Raiders, сосредоточившись на улучшении стабильности, исправлении ошибок и устранении ключевых уязвимостей. Патч уже доступен на всех платформах, а для его загрузки разработчики рекомендуют полностью перезапустить игровой клиент.

Несмотря на сравнительно небольшой объём, обновление включает важные правки, влияющие на честность и плавность игрового процесса. В первую очередь была устранена уязвимость быстрого переключения оружия, которая позволяла игрокам стрелять быстрее, чем задумано разработчиками. Это давало ощутимое преимущество в бою, и теперь эксплойт официально закрыт.

Особое внимание уделено и проблеме запертых комнат — одному из самых обсуждаемых вопросов среди игроков. В патче добавлены механизмы защиты от уязвимостей для всех закрытых помещений на всех картах, а внешний доступ к диспетчерской космопорта полностью заблокирован.

Помимо критических исправлений, разработчики улучшили общее техническое состояние игры. Исправлена проблема с низким разрешением текстур в главном меню, устранены визуальные артефакты освещения при загрузке карт, а также ликвидирована возможность, при которой игроки могли толкать друг друга, прыгая на спину союзникам.

Кроме того, система Raider Voice теперь корректно сохраняет выбранный голос персонажа и применяет его после перезапуска игры — проблема, о которой игроки сообщали ещё с прошлого обновления.

Патч 1.4.0 не добавляет нового контента, но значительно укрепляет техническую основу ARC Raiders, делая игровой процесс стабильнее и честнее — особенно в напряжённых PvE и PvP эпизодах, где каждое значение баланса имеет значение.