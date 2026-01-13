Официально: продажи ARC Raiders превысили 12.4 млн копий

Экстракционный шутер ARC Raiders продолжает стремительный рост. Embark Studios сообщила, что суммарные продажи игры превысили 12,4 миллиона копий, а в январе проект установил новый рекорд по онлайну — до 960 тысяч одновременных игроков. Для игры, вышедшей лишь в конце октября 2025 года, это по-настоящему впечатляющий результат.

ARC Raiders дебютировала 30 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam и Epic Games Store) и уже менее чем за две недели преодолела отметку в четыре миллиона проданных копий. С тех пор аудитория шутера стабильно росла, а активная поддержка со стороны разработчиков помогла удержать интерес игроков.

Исполнительный продюсер Embark Studios Александр Грондал отметил, что успех игры напрямую связан с сообществом. По его словам, именно отзывы, идеи и вовлечённость игроков с первых дней повлияли на развитие ARC Raiders и определили долгосрочное будущее проекта.

В честь достижения новой вехи разработчики запустили временную акцию: в игре можно бесплатно получить уникальный инструмент рейдера — «Позолоченную кирку». Награда доступна лишь ограниченное время.

Embark Studios также подтвердила, что дальнейшие обновления будут сосредоточены на улучшении ключевых систем, баланса и соревновательной составляющей. Подробности о новом контенте и будущих изменениях обещают раскрыть в ближайшие месяцы.