Охота за лутом стала проще: авторы ARC Raiders добавили официальный трекер событий на карте

Разработчики ARC Raiders представили новое улучшение, которое заметно облегчает планирование вылазок. На сайте игры появился трекер условий на карте — инструмент, позволяющий отслеживать активные и предстоящие события в реальном времени.

На официальном сайте проекта теперь отображается специальный раздел, где игроки могут увидеть текущие режимы активности на локациях. Система показывает, какие события уже запущены, а какие появятся следом, что помогает заранее выбирать оптимальное время для рейдов.

Нововведение особенно оценили охотники за редкими ресурсами. Ранее игрокам приходилось тратить много времени на ожидание нужных условий, но теперь такие события, как «ураган» или «электромагнитная буря», проще поймать — а вместе с ними и шанс на ценную добычу значительно выше.

Сообщество в целом положительно восприняло изменения, отмечая, что трекер снижает долю случайности и даёт больше контроля над игровым процессом. Однако часть игроков считает интерфейс пока недостаточно удобным и надеется на дальнейшие доработки.