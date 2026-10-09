Онлайн Arc Raiders в Steam превысил 131 тысячу игроков впервые за несколько месяцев

После выхода крупного обновления Frozen Trail онлайн Arc Raiders заметно вырос. 8 октября пиковое число одновременно играющих пользователей в Steam достигло 131 388 человек. Таких показателей игра не демонстрировала с апреля, а отметку в 100 тысяч игроков в последний раз преодолевала в мае.

В последующие месяцы онлайн Arc Raiders на платформе Valve держался преимущественно в диапазоне от 30 до 50 тысяч человек. Разработчики из Embark Studios сделали ставку на более масштабные обновления, выходящие после продолжительных пауз, и первые результаты Frozen Trail показывают, что этот подход может сработать.

Впрочем, связывать весь рост аудитории исключительно с новым контентом было бы неправильно. Вместе с запуском обновления студия предложила сразу несколько поводов вернуться в игру: до 12 октября в Arc Raiders можно играть бесплатно, а сама игра продаётся со скидкой 50%. Подобные акции способны заметно увеличить число пользователей, поэтому оценивать самостоятельный эффект Frozen Trail пока сложно.

Исполнительный продюсер проекта Александер Грёндал ранее назвал запуск обновления своего рода перезапуском. По его словам, для команды это момент уровня версии 2.0 — почти как повторный выпуск игры. Такой подход стал частью более масштабной кампании, призванной вновь привлечь внимание к проекту после нескольких месяцев снижения онлайна.

При этом нынешний результат пока не сопоставим с впечатляющим стартом Arc Raiders, да и в Embark Studios, судя по всему, не рассчитывали сразу повторить первоначальный успех. Тем не менее пиковые 131 тысяча игроков — заметный результат, особенно с учётом того, что Frozen Trail вышла в четверг. Если интерес сохранится в пятницу и на выходных, показатель суточного пика может вырасти ещё сильнее.

Грёндал также признал, что обсуждения онлайна игры не всегда приятны для команды. Однако разработчики намерены придерживаться выбранного курса и верят, что решение сосредоточиться на крупных обновлениях было правильным.

Важно учитывать и ограничения статистики: приведённые цифры отражают только Steam, тогда как Arc Raiders доступна на нескольких платформах. Поэтому они показывают общую динамику интереса к игре, но не дают полного представления о размере всей аудитории.