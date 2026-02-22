Основатель Embark Studios Патрик Сёдерлунд возглавил стратегическое развитие Nexon

На фоне триумфального запуска Arc Raiders, признанного одним из мощнейших релизов 2025 года, компания Nexon доверила Патрику Сёдерлунду ключевую роль в своем руководстве. Основатель Embark Studios займет кресло исполнительного председателя Nexon, где будет определять творческий курс и глобальную стратегию всей материнской компании, не оставляя при этом пост президента своей студии.

В то же время Юнгхун Ли возьмет на себя операционное управление. Данное решение подчеркивает безграничное доверие Nexon к Сёдерлунду, чей опыт, накопленный в DICE и EA, подтвердил его статус топ-менеджера, способного создавать глобальные хиты. Помимо поддержки Arc Raiders (включая новую карту Riven Tides), под его кураторством уже находятся два неанонсированных проекта Embark.

В Nexon заявляют, что это назначение — лишь часть масштабного плана трансформации компании, подробности которого обещают раскрыть в ближайшее время.

Назначение Патрика Сёдерлунда исполнительным председателем стало прямым следствием феноменального успеха Arc Raiders. Всего за 15 недель с момента релиза игра преодолела отметку в 14 миллионов проданных копий, а в январе 2026 года зафиксировала пиковый онлайн в 960 тысяч человек.