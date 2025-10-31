Пиковый онлайн ARC Raiders превысил 264 тысячи игроков - шутеру удалось обойти The Finals, предыдущую игру студии

Спустя чуть больше десяти часов после релиза, пиковый онлайн шутера ARC Raiders от студии Embark превысил 264 тысячи игроков в Steam, что стало рекордом для студии. У игры 87% положительных отзывов: игроки хвалят атмосферу, ИИ врагов-роботов, оптимизацию и аудиодизайн.

ARC Raiders удалось превзойти результат The Finals, предыдущей игры студии - её пиковый онлайн, в своё время, составил 242 тысячи игроков. Однако The Finals, в отличии от ARC Raiders, является условно-бесплатной.

ARC Raiders доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.