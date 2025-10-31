Пиковый онлайн ARC Raiders превысил 264 тысячи игроков - шутеру удалось обойти The Finals, предыдущую игру студии

Спустя чуть больше десяти часов после релиза, пиковый онлайн шутера ARC Raiders от студии Embark превысил 264 тысячи игроков в Steam, что стало рекордом для студии. У игры 87% положительных отзывов: игроки хвалят атмосферу, ИИ врагов-роботов, оптимизацию и аудиодизайн.
ARC Raiders удалось превзойти результат The Finals, предыдущей игры студии - её пиковый онлайн, в своё время, составил 242 тысячи игроков. Однако The Finals, в отличии от ARC Raiders, является условно-бесплатной.
ARC Raiders доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Честно говоря, время тратить не хочется, есть ощущение что эта игра так же как и the finals и куча других амбициозных игр - покатится под откос в какой-то момент
игра в принципе не преподносит ничего нового, все это же есть в уже вышедших ранее играх, не думаю что высокий онлайн долго продержится
Я взял себе, весь вечер пробегал, команда набирается сразу, часа за 2 поднялся до 7 уровня и закупился нормальными пушками, дроны и в правду достают, заметив тебя начинают палить, когда начинаешь прятаться ищут тебя летая вокруг.
А замес с другими игроками в основном начинается возле хахт с лифтами на базу, и что прикольно, дроны мочат всех))
Хорошей игре — хорошие показатели. Платная игра обошла F2P-проект. Вчера наиграл почти восемь часов, из них пять — не отрываясь. При этом 90% времени я провел на одной карте. Давненько я так не кайфовал от игры.
Скоро упадёт и быстро)))
Уже 133к - Игра мертва, а авторы заявили о закрытии проекта.
вокнутый кал 🤮