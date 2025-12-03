По данным аналитиков, ARC Raiders стала самой успешной игрой Steam за ноябрь 2025 года, продав более 7,7 млн копий

Экстракшен-шутер ARC Raiders от Embark Studios продолжает впечатлять успехами: по данным отчёта Alinea Analytics, игра стала самой продаваемой на Steam в ноябре 2025 года. Всего за месяц было продано более 7,7 миллиона копий на всех платформах, включая ПК и консоли PS5 и Xbox Series X/S. Около половины продаж пришлись на Steam, что делает платформу ключевой для успеха шутера.

За неделю с 16 по 22 ноября ARC Raiders продала почти 750 тысяч копий, подтвердив высокую популярность и стабильный интерес игроков. По количеству одновременных пользователей на Steam игра также превзошла предыдущий проект Embark Studios, бесплатный шутер The Finals, что подчёркивает её успех в жанре многопользовательских экстракшен-шутеров.

Несмотря на коммерческий успех, ARC Raiders пока находится на «начальной стадии» развития как многопользовательская игра. Embark Studios предстоит сохранить импульс и удержать игроков, чтобы закрепить своё место на рынке в следующем году.

В остальной части чарта Steam в ноябре доминировали инди-игры. На втором месте по продажам оказалась RV There Yet? с 1,9 миллиона копий, за ней — Peak (1,4 млн), затем Dispatch (1,1 млн), а пятёрку замкнула пародия Escape from Duckov.

При этом ARC Raiders почти не участвовала в номинациях крупных наград: на Golden Joysticks и The Game Awards шутер не попал в основные категории, получив лишь номинацию как лучшая многопользовательская игра. Главная борьба за Игру года 2025 разворачивается между Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight Silksong и Kingdom Come: Deliverance 2. Результаты станут известны 11 декабря 2025 года, когда стартуют The Game Awards.

Коммерческий успех ARC Raiders показывает, что игроки оценили динамичный геймплей и экстракшн-механику, даже если критики пока остаются равнодушны. Для Embark Studios это отличная отправная точка для дальнейшего развития франшизы.