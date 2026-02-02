ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 459 оценок

По оценкам аналитиков, разработка ARC Raiders обошлась примерно в 75 млн долларов

ARC Raiders, без сомнения, одна из самых популярных игр 2025 года, и студия Embark сумела создать захватывающий игровой опыт, от которого просто дух захватывает. Совсем недавно игра получила большой обновление, которое вызвало некоторые технические проблемы, но добавило много нового контента. Но сегодня речь пойдет не об обновлениях, а о стоимости создания этого успеха.

В последнем видео канала SIFTD Games аналитик Майкл Патчер (Michael Pachter) раскрыл цифры бюджета игры. По его словам, разработка ARC Raiders обошлась Embark Studios примерно в $75 млн, включая маркетинг. На разработку ушло три года, над ней работала команда из около 70 разработчиков, а бюджет включал в себя статью расходов на маркетинг. Он также добавил, что на данный момент игра принесла около $500 млн от продажи более 12 млн копий, и ее доходы, скорее всего, приблизятся к миллиарду.

В заключение Патчер дал практический совет разработчикам игр: не стоит постоянно сравнивать себя с «GTA, FIFA или прежними версиями Call of Duty», гораздо лучше сравнивать себя с такими играми, как ARC Raiders.

пвп хрючево для психопатов и школоты

дон щют дон щют

Охуж эти любители сесионок за которые нужно платить.

При чем игру переделали в конце, а то всегда говорят, что переделка ведет к неудаче. Вот обратный пример

Сколь хейту б ни было у етой игры, получился отличный пример в игроделании,
качественно собрали проект и даже в таком жанре игра возымела успех.
Оказуется, если норм сделать, то всё буде чики-пуки, удивительно, да?
Хотя 75 зелёных лимонов, ещё бы они не сделали))