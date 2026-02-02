По оценкам аналитиков, разработка ARC Raiders обошлась примерно в 75 млн долларов

ARC Raiders, без сомнения, одна из самых популярных игр 2025 года, и студия Embark сумела создать захватывающий игровой опыт, от которого просто дух захватывает. Совсем недавно игра получила большой обновление, которое вызвало некоторые технические проблемы, но добавило много нового контента. Но сегодня речь пойдет не об обновлениях, а о стоимости создания этого успеха.

В последнем видео канала SIFTD Games аналитик Майкл Патчер (Michael Pachter) раскрыл цифры бюджета игры. По его словам, разработка ARC Raiders обошлась Embark Studios примерно в $75 млн, включая маркетинг. На разработку ушло три года, над ней работала команда из около 70 разработчиков, а бюджет включал в себя статью расходов на маркетинг. Он также добавил, что на данный момент игра принесла около $500 млн от продажи более 12 млн копий, и ее доходы, скорее всего, приблизятся к миллиарду.

В заключение Патчер дал практический совет разработчикам игр: не стоит постоянно сравнивать себя с «GTA, FIFA или прежними версиями Call of Duty», гораздо лучше сравнивать себя с такими играми, как ARC Raiders.