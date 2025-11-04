По подсчетам аналитиков, только в Steam было продано 1,5 млн копий Arc Raiders за первые три дня после релиза

Многопользовательский экстракшн-шутер Arc Raiders от Embark Studios показал впечатляющие результаты сразу после релиза. По данным аналитического портала Gamalytic, только в Steam игра продалась более чем 1,5 млн раз за первые три дня, принёсши почти $60 млн дохода, не считая продаж на консолях PS5 и Xbox Series.

Интерес к проекту проявился ещё во время открытого бета-тестирования, где одновременно играли почти 200 тысяч пользователей. Полноценный релиз позволил превысить этот показатель: вчера количество одновременных игроков достигло более 300 тысяч. Несмотря на то, что игра не использует «безумные» скины и кроссоверы, популярность Arc Raiders продолжает расти благодаря упору на качественный геймплей и командное взаимодействие.

На данный момент шутер временно занимает второе место по популярности в Steam после Battlefield 6, что является важным показателем для индустрии. В переполненном жанре экстракшн-шутеров Arc Raiders смог превзойти ожидания, демонстрируя, что внимательный подход к игровому процессу и вовлечённое сообщество могут привести к рекордным результатам. Этот успех также подчёркивает потенциал студии Embark, которая смогла удержать внимание игроков и превратить дебютную публикацию в настоящий хит.