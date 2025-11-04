По подсчетам аналитиков, только в Steam было продано 1,5 млн копий Arc Raiders за первые три дня после релиза

Многопользовательский экстракшн-шутер Arc Raiders от Embark Studios показал впечатляющие результаты сразу после релиза. По данным аналитического портала Gamalytic, только в Steam игра продалась более чем 1,5 млн раз за первые три дня, принёсши почти $60 млн дохода, не считая продаж на консолях PS5 и Xbox Series.
Интерес к проекту проявился ещё во время открытого бета-тестирования, где одновременно играли почти 200 тысяч пользователей. Полноценный релиз позволил превысить этот показатель: вчера количество одновременных игроков достигло более 300 тысяч. Несмотря на то, что игра не использует «безумные» скины и кроссоверы, популярность Arc Raiders продолжает расти благодаря упору на качественный геймплей и командное взаимодействие.
На данный момент шутер временно занимает второе место по популярности в Steam после Battlefield 6, что является важным показателем для индустрии. В переполненном жанре экстракшн-шутеров Arc Raiders смог превзойти ожидания, демонстрируя, что внимательный подход к игровому процессу и вовлечённое сообщество могут привести к рекордным результатам. Этот успех также подчёркивает потенциал студии Embark, которая смогла удержать внимание игроков и превратить дебютную публикацию в настоящий хит.
Это печально
Это прекрасно! Хорошему продукту хорошие продажи, всё справедливо.
Печально только что хейтерков корежит конкретно, ну ладно ты сам хотя бы играл, тебя там дрон вроде убил и ты сгорел и начинаешь срать под каждый пост с игрой, но большинство то даже не играли, так чисто на ютубе посмотрели и давай обсирать, зато батлу новую хвалят, хотя она супер спорная вышла.
Батла тоже калл в полуготовом состоянии с испытаниями написанными нейронной сетью
Хорошо делай - хорошо будет.
Не знаю что люди нашли в этом симуляторе сборщика хлама. Возможно я просто не люблю пвп экстракшены... А может просто люди уже жрут все подряд.