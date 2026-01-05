По словам аналитиков, продажи ARC Raiders превысили 12 миллионов копий в начале 2026 года

По словам Риса Эллиотта из Alinea Analytics, в минувшие выходные продажи шутера ARC Raiders от Embark превысили 12 миллионов копий.
По сообщениям, в Steam, Xbox Series X/S и PS5 игра принесла более 350 миллионов долларов дохода, а также достигла 3,2 миллиона ежедневных активных пользователей 4 января. По всей видимости, подавляющее большинство проданных копий приходится на Steam — 53,5%, за ним следуют PS5 с 25,5% и Xbox с 21%.
Интересно, что ежедневные продажи, похоже, начали «стабилизироваться» с началом декабря, но Эллиотт отметил, что «своевременная 20-процентная скидка на всех платформах — и праздничный ажиотаж — изменили ситуацию».
Embark официально не раскрывает обновлённые данные о продажах, помимо более чем четырёх миллионов копий, проданных за первые две недели после запуска. Однако предыдущая оценка Alinea Analytics составляла почти семь миллионов проданных копий за месяц после релиза. Сообщается, что продажа более пяти миллионов копий за этот период — это просто безумие.
очень жаль что ширпотреб бездарный лучше продается отличных сюжетных игр
Очень жаль, что соевые не играя в игру называют ее ширпотребом
Ты зачем двух белорусов смотришь?
я не люблю быть крысой
Удивительно.
Продажи на Xbox Series практически не отличаются от продаж на PS5, при том что люди меряют успех количеством проданных железок.
Похоже не всем эта помойка нужна.
С Battlefield 6 ситуация почти аналогична.
Ценители помойных игр сразу видно лидера в покупках игры.
90% ин@елы, орущие что их убивают...
Главный продвигатель нейронки. Ни одной новости что нейроозвучка будет заменина на настоящую, а продали уже 12 лямов(не считая доната в игре).
Главные продвигатели калофдутия продали 20 миллионов "бутыльфильдов 6", и ни одной новости, что в игре появятся нормальные карты или хвалёная разрушаемость.
Как по мне - озвучка в первой игре от независимой студии гораздо меньшая проблема, чем вялый геймплей от корпорации с милилардными бюджетами.
Отличный итог для первой самостоятельной игры от выходцев из "Дайс". 12 миллионов копий и "самый инновационный геймплей" по версии Стим - это отличное начало, особенно на фоне вялого онлайна бутыльфилда 6 и полного провала "редсека".
Кто бы что не говорил (я сам выпадал в осадок, что в эту "посредственность" играет куча народа - но стал копать глубже и понял, что ошибался), но игру приобрел и действительно от нее кайфую. К слову, я мультиплеерные игры не особо люблю и мне тяжело в них много играть (наигрался в детстве). В игре прекраснейшее поведение роботов (спасибо машинному обучению) - ощущается их присутствие в стиле фильма Война миров с Томом Крузом. Их поведение (повторюсь), физика - шикарные. Пвп элемент дает перчинки проекту и наслаждения, когда ты с вкусным чертежом свалил из этого ада или когда встретил добрую душу. Насчет оптимизации ничего сказать не могу, у меня мощная система - графика кинематографичная (ультра). Да, очень красиво (но как будто бы хочется еще больше выжать :D). Звук - сочный и вкусный. Из явных минусов - тип тела А, B; не работающий голосовой чат без средств обхода в РФ (но тут скорее не вина разрабов - а одного неприятного источника зла). Как-то так.
Отличной игре отличные продажи. Как все просто оказывается