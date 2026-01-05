По словам аналитиков, продажи ARC Raiders превысили 12 миллионов копий в начале 2026 года

По словам Риса Эллиотта из Alinea Analytics, в минувшие выходные продажи шутера ARC Raiders от Embark превысили 12 миллионов копий.

По сообщениям, в Steam, Xbox Series X/S и PS5 игра принесла более 350 миллионов долларов дохода, а также достигла 3,2 миллиона ежедневных активных пользователей 4 января. По всей видимости, подавляющее большинство проданных копий приходится на Steam — 53,5%, за ним следуют PS5 с 25,5% и Xbox с 21%.

Интересно, что ежедневные продажи, похоже, начали «стабилизироваться» с началом декабря, но Эллиотт отметил, что «своевременная 20-процентная скидка на всех платформах — и праздничный ажиотаж — изменили ситуацию».

Embark официально не раскрывает обновлённые данные о продажах, помимо более чем четырёх миллионов копий, проданных за первые две недели после запуска. Однако предыдущая оценка Alinea Analytics составляла почти семь миллионов проданных копий за месяц после релиза. Сообщается, что продажа более пяти миллионов копий за этот период — это просто безумие.