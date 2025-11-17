Почти 482 тысяч игроков в Steam: ARC Raiders бьёт рекорды, несмотря на выход Escape from Tarkov

ARC Raiders продолжает стремительный подъём: в воскресенье шутер Embark Studios обновил собственный рекорд и достиг 481 966 игроков одновременно в Steam. Это делает игру самым быстрорастущим представителем extraction-жанра — и самое важное, ARC Raiders показывает рост даже в момент, когда вышла финальная версия Escape from Tarkov.
В то время как Тарков столкнулся с техническими проблемами и не смог реализовать весь стартовый потенциал, ARC Raiders наоборот — только набирает обороты. При том что релиз EFT 1.0 стал одним из самых ожидаемых за последние годы, онлайн в нём не приблизился к цифрам, которые сегодня показывает конкурент от Embark.
На фоне 20 тысяч активных игроков в Escape from Tarkov в день выхода, почти полмиллиона пользователей в ARC Raiders — показатель, который фактически переворачивает расстановку сил в жанре. Игра не просто удержала аудиторию в момент крупного релиза конкурента, а продолжила стремительно расти.
В рейтинге Steam ARC Raiders уверенно вошла в топ-3 проекта по одновременному онлайну, уступая только Dota 2 и Counter-Strike 2. Стабильно высокие 88% положительных отзывов (более 100 тысяч оценок) лишь усиливают успех.
Embark Studios уже подтвердила, что поддержка будет усиливаться — в декабре игру ждёт крупное обновление Cold Snap с новыми условиями на карте, легендарным оружием и дополнительными элементами прогрессии.
ARC Raiders демонстрирует один из самых впечатляющих результатов в Steam за 2025 год — и явно перехватывает инициативу у Extraction-сцены, где долгие годы доминировал Escape from Tarkov.
Вот сами играйте в ваш хардко-ко-корный Тарков. Пвпшится. Умереть от снайпера, и не понять откуда вообще стрельнули. Вечно пугаться, оглядываться. Потерять весь лут на точке эвакуации от ждунка шнырь курьеров.
Не. Я почилю против ботов. Не люблю проигрывать. Я победитель.
К сожалению и в арке такие же есть. Или ты про арк то же?)
в арке ттм в разы ниже таркова. Плюс там миллион способов и механик не умереть, даже если ты супер нуб и даже если тебя кэмпят за каждым кустом. Если включить немного голову, то можно выносить большинство петрушек, которые попадаются на пути
а тарков просто душный и довольно унылый. Для «тру» хардкорщиков. И изматывает очень своей непродуманностью и излишней сложностью в некоторых моментах
Там даже если тебя нокнули можно выползти, есть куча вариантов себаса сделать, ОЧЕНЬ часто можно договориться, типа доншут амфрендли, нет ваншотов, далее если в тебя попали, можно успеть себаса, у меня вчера было 8 рейдов подряд без смертей, причём я ходил и со всеми пвпшился, на 9 раз мне дали пизтов
Мне кажется, тарков только поможет игре, люди зайдут в этот идеальный экстракт шутер. (тарков)
И пойдут в плохой Райдерс.
Буяныч хорош, продать то же самое и назвать релизом.
Райдерс не идеальный, есть проблемы, ну до уровня таркова наверно ни кто не дошёл. (в техническом плане)
Стоп а это какой потенциал?
Дырков просто саснул тунца, у Дакова больше онлайн!
устал уже расширять инвентарь, ща апнул его за 200к, и все равно нету места, наверное потому что из 100 ходок я не вышел из 5, новая мапа скучный бункер, на поверхности все же атмосфернее, особенно ночью
так не копи всякого 😀 продавай... и будет место
я и так стараюсь все продавать, все же апнул хранилище уже сколько раз, ушло на апп примерно пол ляма или около того
Нашли с чем сравнивать )))
Ну как не крути Тарков как по мне зародил это жанр экстракт шутер.(вообще до таркова были подобные игры?)
По этому как по мне и надо сравнивать с тарковым. Фанатики (не фанаты) вечно говорят, что лучше таркова нет игр.
По мне дырков унылая духота.
Ну прям пример для подражания. Оценки и онлайн в стиме всё показали.
Escape from Tarkov намного лучше и нет ии контента! с кентами вообще по кайфу играем.