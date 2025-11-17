Почти 482 тысяч игроков в Steam: ARC Raiders бьёт рекорды, несмотря на выход Escape from Tarkov

ARC Raiders продолжает стремительный подъём: в воскресенье шутер Embark Studios обновил собственный рекорд и достиг 481 966 игроков одновременно в Steam. Это делает игру самым быстрорастущим представителем extraction-жанра — и самое важное, ARC Raiders показывает рост даже в момент, когда вышла финальная версия Escape from Tarkov.

В то время как Тарков столкнулся с техническими проблемами и не смог реализовать весь стартовый потенциал, ARC Raiders наоборот — только набирает обороты. При том что релиз EFT 1.0 стал одним из самых ожидаемых за последние годы, онлайн в нём не приблизился к цифрам, которые сегодня показывает конкурент от Embark.

На фоне 20 тысяч активных игроков в Escape from Tarkov в день выхода, почти полмиллиона пользователей в ARC Raiders — показатель, который фактически переворачивает расстановку сил в жанре. Игра не просто удержала аудиторию в момент крупного релиза конкурента, а продолжила стремительно расти.

В рейтинге Steam ARC Raiders уверенно вошла в топ-3 проекта по одновременному онлайну, уступая только Dota 2 и Counter-Strike 2. Стабильно высокие 88% положительных отзывов (более 100 тысяч оценок) лишь усиливают успех.

Embark Studios уже подтвердила, что поддержка будет усиливаться — в декабре игру ждёт крупное обновление Cold Snap с новыми условиями на карте, легендарным оружием и дополнительными элементами прогрессии.

ARC Raiders демонстрирует один из самых впечатляющих результатов в Steam за 2025 год — и явно перехватывает инициативу у Extraction-сцены, где долгие годы доминировал Escape from Tarkov.