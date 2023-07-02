Пользователи высказывают свое разочарование в ARC Raiders после утечки геймплея из альфа-версии ©

Игра ARC Raiders, издаваемая компанией Nexon, была впервые представлена на церемонии 2021 Game Awards и получила в целом положительную оценку, но после утечки геймплея с недавнего закрытого альфа-тестирования общее мнение об игре значительно изменилось.

Первоначально ARC Raiders была представлена как высокооктановый взрывной кооперативный шутер от третьего лица, в котором игроки объединялись для сражения с большими машинами-врагами в научно-фантастическом сеттинге.

Однако в мае разработчики игры, Embark Studios, выпустили пресс-релиз, в котором, среди прочего, подтвердили, что основной акцент в игре был смещен на PvPvE-шутер с добычей. А благодаря недавней утечке мы получили достойное представление о том, как может выглядеть игровой процесс ARC Raiders.

В течение двадцати или около того минут геймплея игрок в основном ходит вокруг, бьет киркой по предметам и собирает ресурсы, с некоторыми скудными моментами действия между ними. Как отметили многие, это разительное отличие от оригинального трейлера, который, хоть и был отредактирован, но показывал множество моментов стремительных перестрелок с высококачественными взрывами и разрушаемостью.

Общая реакция на утечку в сети была далеко не положительной. В сети появилось множество сообщений от геймеров, в которых они утверждают, что были очень рады игре после выхода трейлера, но потеряли интерес, узнав о смене направления игры и/или увидев ее в действии в недавней утечке.

Другие особенно недовольны, так как считают, что первоначальная концепция игры имела большой потенциал и что она, скорее всего, была изменена из-за нынешней популярности некоторых игр в жанре "шутер с добычей".

Они утверждают, что концепция теперь кажется более шаблонной, поскольку она подражает другим проектам в индустрии, а не пытается выделиться. Один человек, который утверждал, что был участником закрытого альфа-теста, заявил, что игра действительно чувствует себя так, будто в последний момент сменила жанр, хотя он не стал вдаваться в подробности, почему. Они также выразили мнение, что концепция шутера с добычей не совсем работает в перспективе от третьего лица, учитывая, как легко злоупотреблять наведением камеры.