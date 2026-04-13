Популярный стример назвал актуальную версию ARC Raiders "неиграбельной"

дин из самых известных стримеров в мире, Тайлер «Ninja» Блевинс, заявил о прекращении трансляций по ARC Raiders и объявил о временном уходе от создания контента по новым релизам. Причиной такого решения стало катастрофическое количество читеров и стримснайперов, разрушивших приятные впечатления от геймплея шутера.

В конце своего недавнего эфира Ninja с заметным разочарованием объяснил аудитории ситуацию, сложившуюся вокруг многопользовательского шутера от Embark Studios:

Я не буду заходить в ARC, и я не буду играть ни во что другое, кроме, может быть, League of Legends. Прямо сейчас дела обстоят именно так, я не шучу. Я беру перерыв. ARC безумно затягивала меня, это был взрыв эмоций, а затем всё испортили читерство, стримснайпинг и недавние обновления. Все это просто вывело меня из равновесия. Игра стала буквально неиграбельной.

Тайлер добавил, что сейчас нет других новинок, которые приносили бы ему удовольствие, и заставлять себя играть через силу он не намерен.

Гневный отзыв Блевинса об ARC Raiders в очередной раз подчеркивает общие проблемы шутера, которые всё чаще обсуждаются фанатами. Резкий всплеск активности недобросовестных игроков произошел еще в декабре прошлого года. Вернувшись к работе в начале года, Embark Studios выпустили ряд обновлений для устранения уязвимостей, однако сообщество сходится во мнении, что этих мер оказалось недостаточно. Разочарование техническим состоянием и эффективностью античита ожидаемо привело к снижению онлайна и падению интереса зрителей на стриминговых платформах.