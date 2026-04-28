ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.3 524 оценки

После обновления в ARC Raiders перестал работать кроссплей

Sergey41k Sergey41k

ARC Raiders получила обновление 1.26.0 под названием Riven Tides, которое уже доступно на всех платформах. Апдейт добавил новую карту, активность Beachcombing, врага Arc Turbine и ряд новых предметов.

Однако после установки патча игроки столкнулись с проблемой — кроссплей оказался отключён. Включить его через настройки сейчас невозможно, поэтому пользователи на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК могут играть только внутри своей платформы.

В Embark Studios подтвердили наличие ошибки. Комьюнити-менеджер Дасти Густафссон сообщила, что разработчики уже работают над исправлением. В качестве временного решения предлагается полный сброс настроек игры, однако этот способ подходит не всем, поэтому игрокам советуют дождаться патча.

Обновления
6
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий