После обновления в ARC Raiders перестал работать кроссплей

ARC Raiders получила обновление 1.26.0 под названием Riven Tides, которое уже доступно на всех платформах. Апдейт добавил новую карту, активность Beachcombing, врага Arc Turbine и ряд новых предметов.

Однако после установки патча игроки столкнулись с проблемой — кроссплей оказался отключён. Включить его через настройки сейчас невозможно, поэтому пользователи на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК могут играть только внутри своей платформы.

В Embark Studios подтвердили наличие ошибки. Комьюнити-менеджер Дасти Густафссон сообщила, что разработчики уже работают над исправлением. В качестве временного решения предлагается полный сброс настроек игры, однако этот способ подходит не всем, поэтому игрокам советуют дождаться патча.