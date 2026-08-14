Продажи ARC Raiders достигли 16,3 млн копий - крупнейшее обновление уже близко

Издатель Nexon отчитался о результатах второго квартала и раскрыл свежие показатели ARC Raiders. С момента релиза в октябре 2025 года игра разошлась тиражом более 16,3 млн копий, а совокупная выручка проекта превысила 551 млн долларов.

За прошедший квартал ARC Raiders приобрели ещё около 800 тысяч игроков. Для игры стоимостью 40 долларов это по-прежнему серьёзный результат, хотя темпы продаж уже заметно отличаются от первых месяцев после релиза. Ранее шутер довольно быстро преодолел отметку в 14 млн копий.

На фоне снижения онлайна Embark Studios решила пересмотреть подход к пострелизной поддержке. Вместо большого количества небольших обновлений разработчики сосредоточились на более редких, но масштабных контентных дополнениях. Главной проверкой новой стратегии станет Frozen Trail — крупнейшее на данный момент расширение для ARC Raiders, которое выйдет 8 октября.

Авторы рассчитывают, что масштабное обновление поможет вернуть интерес аудитории и даст игре новый импульс спустя несколько месяцев после релиза. При этом Embark Studios продолжает развивать проект и работает над дальнейшим контентом.

Параллельно студия расширяет своё присутствие на других рынках. Разработчики уже провели закрытое тестирование ARC Raiders в Китае совместно с Tencent. Кроме того, Embark Studios одновременно занимается двумя новыми неанонсированными проектами.

Таким образом, ARC Raiders уже превратилась в один из наиболее успешных проектов Embark Studios по коммерческим показателям. Теперь перед командой стоит другая задача — удержать многомиллионную аудиторию и доказать, что крупные сезонные обновления смогут поддерживать интерес к игре значительно дольше, чем первоначальный всплеск популярности.