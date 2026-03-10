Прогнозы не сбылись: релиз Marathon не помешал успеху ARC Raiders

Вопреки различным прогнозам аналитиков, ARC Raiders не переживает кризис из-за выхода Marathon. Напротив, успех обеих игр доказывает, что на рынке есть место для двух гигантов в жанре экстракшн-шутер. Согласно чартам Steam, проекты отлично сосуществуют: Marathon уверенно держится у подиума (4-е место), а ARC Raiders вплотную подобралась к десятке лидеров (12-е место).

Скептические ожидания краха Marathon, проводившие параллели с неудачами Concord или Hyenas, не оправдались. Впечатляющая статистика — 88% положительных рецензий в Steam, 88 тысяч игроков на пике в день запуска и рейтинг 4,66/5 в магазине PlayStation — наглядно демонстрирует несостоятельность ярлыка «Concord 3.0».

Что касается ARC Raiders, то проект почти не ощутил конкуренции. Напротив, 8 марта был зафиксирован огромный наплыв игроков — более 235 тысяч человек одновременно. Этому способствовало свежее обновление с экстремальными погодными условиями (ураганами). Очевидно, что оба шутера продолжат успешно развиваться параллельно.