PvE в Arc Raiders может стать сложнее: гигантские враги и новые схемы атак уже в планах создателей

Игроки Arc Raiders оказались слишком эффективны в уничтожении Арков, и Embark Studios всерьёз задумывается об усилении PvE-составляющей. Разработчики признают: по мере роста опыта сообщества даже самые грозные противники вроде Queen и Matriarch перестают казаться серьёзной угрозой, превращаясь в часть рутинного эндгейма.

В интервью GamesRadar+ ведущий дизайнер Виргил Уоткинс отметил, что текущий цикл — уничтожение Королев и Матриархов ради создания оружия, которое ещё лучше справляется с этими же боссами — работает, но не может оставаться актуальным вечно. По его словам, добавление очередного «шестиногого паукообразного гиганта» в какой-то момент перестанет впечатлять игроков, поэтому команда ищет новые и дополнительные способы разнообразить PvE-опыт.

Проблема в том, что со временем игроки изучают поведение дронов, их атаки и уязвимости, из-за чего текущий набор Арков становится всё менее опасным. Именно поэтому Embark рассматривает дальнейшее «наращивание сложности» — через новые типы врагов, изменённые схемы атак, вооружение и броню. При этом разработчики подчёркивают, что не хотят ограничиваться банальными визуальными вариациями, которые не влияют на геймплей.

Отдельный интерес вызывают колоссальные Арки, которых можно заметить на заднем плане некоторых карт — по сути, это «горы с ногами». Однако внедрение подобных титанических боссов связано с серьёзными техническими рисками: нагрузка на серверы и стабильность игры остаются ключевым ограничением. Тем не менее Embark прямо намекает, что такие гигантские ходячие существа — часть их долгосрочных амбиций.

Кроме того, разработчики дразнят будущим Шреддеров. Пока эти опасные Арки ограничены картой Стелла Монтис, но формулировки Уоткинса ясно дают понять: это временно. Вопрос не в том, выберутся ли они за пределы одной локации, а когда именно это произойдёт.