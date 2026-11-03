Разработчик ARC Raiders признал критику генеративного ИИ справедливой, но назвал запись всех реплик "непрактичной"

Студия Embark Studios в новом эпизоде сериала о создании ARC Raiders признала, что критика в адрес использования генеративного ИИ для озвучки была справедливой. При этом разработчики заявили, что записывать каждую голосовую реплику вручную было «слишком непрактично». Исполнительный продюсер Александер Грёндаль отметил, что студия осознавала риски, но решение принималось исходя из того, что лучше для игры.

Embark Studios не скрывала, что многие голосовые реплики в ARC Raiders созданы с помощью генеративного ИИ. В новом видео студия ответила на критику.

«Когда вы тестируете новую технологию, вы никогда не знаете, как на неё отреагируют люди. Мы видели похожие реакции и на THE FINALS; мы использовали аналогичную технологию, поэтому я знал, что мы движемся в сторону потенциально сложных ситуаций. Думаю, критика была вполне справедливой. Нет смысла защищаться; в конечном итоге всё зависит от того, что лучше для игры», — сказал исполнительный продюсер Александер Грёндаль.

Студия подчеркнула: генеративный ИИ применялся только для быстрого выпуска обновлений. Актёры по-прежнему записывались, но их голоса затем обрабатывались ИИ для изменения тембра и создания вариаций.

Звукорежиссёр Бенце Пайор объяснил, почему полностью отказаться от синтеза речи сложно:

«Каждый новый предмет, каждая новая функция — всё требует большого количества диалогов, потому что это можно отслеживать. Записывать обучающие данные для системы отслеживания становится слишком непрактично, чтобы записывать каждую возможную версию чего-либо. Актёры просто сошли бы с ума, если бы им пришлось всё это читать. Это нецелесообразно, потому что игра меняется очень быстро, и мы не можем вызывать их каждый раз, когда меняем какую-то функцию».

Ранее, в октябре 2025 года, креативный директор и сооснователь студии Стефан Страндберг отмечал, что количество ИИ-голосов в ARC Raiders сопоставимо с THE FINALS. По его словам, студия использует комбинацию записей реальных актёров и синтеза речи из-за небольшого размера команды, но не применяет генеративный ИИ в других областях игры. Дизайнер Вирджил Уоткинс также заявлял, что студия не планирует «открывать шлюзы» для ИИ, но всегда стремится изучать новые технологии.

Таким образом, Embark признаёт обоснованность критики, но настаивает: в условиях быстрых обновлений и ограниченных ресурсов синтез речи остаётся практическим решением.