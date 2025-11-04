Разработчик Palworld назвал Arc Raiders "техническим чудом" на Unreal Engine 5

Создатель Palworld Джон Бакли выразил восторг от технического уровня шутера Arc Raiders, отметив, что игра Embark Studios может стать новым ориентиром для проектов на Unreal Engine 5. По его словам, несмотря на то что в сообществе стало модно критиковать движок Epic Games за слабую оптимизацию и «просадки», Arc Raiders демонстрирует, чего можно добиться при грамотной работе с технологией. Игра хорошо работает на всех платформах и это при том, что она ориентирована на многопользовательский опыт геймеров.

Бакли в своих социальных сетях написал, что в целом остался очень доволен насколько веселым получился новый экстракшен шутер. После многочасовым сессий он с удивлением обнаружил, что ни разу не столкнулся с подтормаживаниями характерными для любых версий Unreal Engine.

Сегодня стало трендом говорить “фу, UE-игра”, но Arc Raiders, возможно, задаёт новый стандарт для проектов на Unreal Engine. Я поражён тем, чего добилась команда Embark Studios.

— написал Бакли.

Он также добавил, что хотя лично для него в этом году самыми весёлыми стали Megabonk и Ball x Pit, именно Arc Raiders произвела наибольшее впечатление с технической точки зрения.

Игра, вышедшая на прошлой неделе, стартовала успешно — число одновременных игроков в Steam превысило 337 тысяч, временно перегрузив сервера. А впереди у игры еще первые обновления с новым контентом и улучшениями.