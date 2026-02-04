Разработчики Arc Raiders исправили ошибку с исчезновением событий и сделали их доступнее для разных часовых поясов

Студия Embark Studios выпустила оперативное исправление для своего шутера Arc Raiders, которое решает проблему с полным исчезновением событий на карте. Вместе с технической правкой авторы пересмотрели расписание активностей, чтобы удовлетворить жалобы сообщества на неудобное время проведения ивентов.

Ранее игроки столкнулись с трудностями при попытке попасть на событие Птичий город, добавленное в обновлении Headwinds. Данная активность увеличивает количество птиц на локации Затерянный город и повышает шансы найти ценный лут на крышах зданий, включая редких резиновых уток. Однако многие пользователи жаловались, что событие активировалось исключительно в рабочие часы или глубокой ночью, что делало его недоступным для людей со стандартным графиком занятости. Ситуацию усугубил баг, который временно стер все события с карты.

Менеджер сообщества Оссен в официальном Discord канале подтвердил наличие сбоя. Он сообщил, что прошлой ночью возникла проблема с расписанием условий карты. По словам представителя студии, разработчики уже выпустили обновление, которое не только возвращает расписание на эту неделю, но и увеличивает частоту появления Птичьего города.

В Embark подчеркнули, что продолжат следить за ситуацией. Оссен отметил, что команда будет продолжать пересматривать и пытаться найти расписание для всех условий, чтобы у всех часовых поясов был шанс поиграть. Для вступления изменений в силу скачивание дополнительных файлов не требуется, однако игрокам необходимо перезапустить клиент игры.