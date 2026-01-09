Разработчики ARC Raiders изменили методику создания игр ради конкуренции с крупными издателями

ARC Raiders показала впечатляющие результаты, несмотря на то, что дебютировала примерно одновременно с двумя крупными проектами — Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7. Конкурировать с такими гигантами было непросто, признаёт генеральный директор Embark Studios Патрик Сёдерлунд. В недавнем интервью GamesBeat он рассказал, что студии пришлось радикально пересмотреть подход к разработке из-за своего относительно молодого возраста и небольшого размера команды.

По словам Сёдерлунда, традиционные методы разработки требуют сотен сотрудников, чтобы соперничать с такими компаниями, как EA и Activision. «Чтобы создать новую студию с нуля и конкурировать с крупными издателями, нужно пять, шесть, семь сотен человек», — отметил он. Но Embark Studios пошла другим путём: вместо масштабного найма команда сосредоточилась на оптимизации процесса и создании собственных инструментов разработки.

Первые семь–десять месяцев работы над ARC Raiders были посвящены не только концепции игры, но и методологии производства, разработке внутренних конвейеров и инструментов, которые ускоряют работу команды и позволяют создавать качественный продукт без разрастания штата. Бывший генеральный директор Nexon Оуэн Махони подчеркнул, что такой подход был стратегически выверенным: «Вы были очень целенаправленны: слишком большая команда трудно управляемая, а с помощью программного обеспечения можно сделать многое».

Сёдерлунд также пояснил, что ARC Raiders строится вокруг дружеского взаимодействия между игроками, а не соревновательного геймплея. В игре нет таблиц лидеров и других механик, характерных для PvP-шутеров, так как цель проекта — создавать напряжение и совместное взаимодействие, а не просто поощрять стрельбу друг по другу. PvE-корни игры сохранились: добавление нескольких игроков в один матч усиливает ощущение опасности и динамики событий.

ARC Raiders уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S, предлагая уникальный экстракционный опыт, где стратегия, командная работа и взаимодействие с другими игроками важнее, чем стандартная соревновательная механика. Embark Studios показывает, что даже небольшая команда при правильной методологии и технологическом подходе способна бросить вызов индустриальным гигантам.