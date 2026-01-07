Разработчики Arc Raiders не хотели конкурировать с GTA 6, но нашли идеальное окно между крупными шутерами

Студия Embark, создатели Arc Raiders, рассказала о том, как выбирала дату релиза своего шутера — и почему одной игры они старались избегать любой ценой. По словам генерального директора Патрика Сёдерлунда, главным фактором планирования был GTA 6, рядом с которым команда категорически не хотела находиться.

В интервью GamesBeat Сёдерлунд отметил, что первое, о чём задумались в студии, — стоит ли вообще переносить запуск. И ключевым аргументом сразу стал крупный релиз Rockstar:

«Мы не хотели быть рядом с GTA. Думаю, никто этого не хочет. Мы ждали, пока Rockstar объявит точную дату, и только после этого начали выстраивать своё окно выхода».

Embark понимала, что в те же сроки выйдут и другие гиганты жанра — новая Battlefield и очередная Call of Duty. Однако если GTA 6 воспринималась как «смертный приговор для конкурентов», то соседство с Battlefield и CoD разработчиков не испугало. Напротив, в Embark посчитали, что Arc Raiders сможет выгодно выделиться на их фоне — в том числе благодаря цене в $40 и ориентации на собственную уникальную формулу.

Как показало время, ставка оказалась верной. Arc Raiders, выпущенная буквально между двумя крупнейшими FPS-франшизами, уверенно выстрелила и стала одним из самых продаваемых релизов на Steam в праздничный период.