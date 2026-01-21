Разработчики ARC Raiders объяснили, почему поздний вход в рейд может быть выгоднее обычного

Студия Embark прокомментировала одну из самых обсуждаемых особенностей ARC Raiders — появление игроков в рейдах с опозданием. Несмотря на недовольство части сообщества, разработчики уверяют: с точки зрения экономики такие заходы зачастую оказываются даже более прибыльными.

Механика позднего подключения заложена намеренно. По словам команды, она нужна для того, чтобы рейды не «вымирали» задолго до окончания таймера. Если бы все игроки заходили одновременно, спустя 10–15 минут карты становились бы пустыми. Позднее добавление новых участников позволяет сохранить напряжение и встречи с другими рейдерами до самого конца сессии.

Однако на практике многие игроки воспринимают такие заходы негативно — времени на выполнение конкретных задач может попросту не хватить, особенно на больших локациях вроде Spaceport. В Embark признают эту проблему, но подчёркивают, что данные не всегда совпадают с ощущениями игроков.

Дизайн-директор проекта Вирджил Уоткинс отметил, что статистика показывает обратное ожиданиям: те, кто заходит в рейд позже, в среднем зарабатывают больше ресурсов. Причина проста — к этому моменту на карте уже остаются следы сражений: трофеи с поверженных врагов, брошенный лут и обломки АРКов, которые можно спокойно собрать в более тихой обстановке.

При этом студия понимает, что поздний вход может ломать планы игроков с конкретными целями. Embark уже рассматривает способы сгладить этот момент и дать больше альтернативных возможностей тем, кто оказался в рейде не с самого начала.

Разработчики подчёркивают: система работает так, как задумано, но будет дорабатываться, чтобы поздние заходы ощущались не компромиссом, а осознанным и комфортным выбором.