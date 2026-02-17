Разработчики ARC Raiders объявили о наказаниях за использование эксплойтов и уязвимостей

Авторы ARC Raiders завершили расследование недавних уязвимостей, повлиявших на экономику и баланс игры. Студия признала, что проблема возникла из-за ошибки в дизайне, однако её использование нанесло реальный ущерб игровому процессу и опыту сообщества. Теперь команда приступает к применению санкций к аккаунтам, которые, по подтверждённым данным, злоупотребляли эксплойтами.
Разработчики подчеркнули, что не стали действовать поспешно. Проверка включала анализ жалоб на основе игровых данных, подтверждение масштаба нарушений, отделение случайных случаев от намеренных злоупотреблений и оценку влияния на экономику и соревновательную среду. По словам студии, меры должны быть справедливыми и обоснованными.
В зависимости от тяжести проступка предусмотрены предупреждения, изъятие внутриигровой валюты, полученной нечестным путём, а также блокировки — в наиболее серьёзных случаях. Цель — восстановить равные условия для всех игроков.
Кроме того, команда уже усилила инструменты обнаружения и внутренние процессы проверки, чтобы минимизировать риск повторения подобных ситуаций. Разработчики поблагодарили сообщество за терпение и призвали сообщать о проблемах через официальные каналы.
Всегда удивляет почему наказывают не тех кто баги пропустил а тех кто ими воспользовался, первопричина то в чём...
Наказывают злоупотребивших багами, а не просто тех, кто их использовал случайно.
Вам дали свободу, и как вы ей воспользовались?
Блокировка свободы использования эксплойтов. Куда смотрит прогрессивная общественность?
Вот багоюзеры-то расстроятся 🥲