Разработчики ARC Raiders объявили о наказаниях за использование эксплойтов и уязвимостей

Авторы ARC Raiders завершили расследование недавних уязвимостей, повлиявших на экономику и баланс игры. Студия признала, что проблема возникла из-за ошибки в дизайне, однако её использование нанесло реальный ущерб игровому процессу и опыту сообщества. Теперь команда приступает к применению санкций к аккаунтам, которые, по подтверждённым данным, злоупотребляли эксплойтами.

Разработчики подчеркнули, что не стали действовать поспешно. Проверка включала анализ жалоб на основе игровых данных, подтверждение масштаба нарушений, отделение случайных случаев от намеренных злоупотреблений и оценку влияния на экономику и соревновательную среду. По словам студии, меры должны быть справедливыми и обоснованными.

В зависимости от тяжести проступка предусмотрены предупреждения, изъятие внутриигровой валюты, полученной нечестным путём, а также блокировки — в наиболее серьёзных случаях. Цель — восстановить равные условия для всех игроков.

Кроме того, команда уже усилила инструменты обнаружения и внутренние процессы проверки, чтобы минимизировать риск повторения подобных ситуаций. Разработчики поблагодарили сообщество за терпение и призвали сообщать о проблемах через официальные каналы.