Разработчики Arc Raiders отказались от аукциона: торговля убивала ценность лута

В Arc Raiders могла появиться полноценная торговая система по типу аукциона, но от этой идеи в Embark Studios в итоге отказались. Как рассказал ведущий дизайнер игры Вирджил Уоткинс, такой подход слишком сильно ломал ключевую механику лута и сводил весь игровой процесс к зарабатыванию валюты.

Ранее глава студии Патрик Сёдерлунд отмечал, что разработчики хотят развивать торговлю между игроками и сделать её более интересной частью взаимодействия. Эти слова породили предположения о возможном рынке предметов или даже полноценном аукционном доме, как в MMO и action-RPG. Однако, по словам Уоткинса, в Embark сразу увидели опасные последствия такого решения.

Разработчики действительно экспериментировали с расширенной системой торговли и даже частично реализовали её на одном из этапов разработки. Но тесты показали, что аукцион полностью меняет мотивацию игроков: вместо исследования локаций и поиска нужных ресурсов всё сводилось к фарму самых дорогих предметов ради монет, за которые потом просто покупалось всё остальное.

«Игра переставала быть про вещи и превращалась в игру про деньги», — объяснил Уоткинс. В таком сценарии исчезает удовольствие от поиска конкретного предмета, радость от удачной находки и чувство прогресса, завязанного на исследование мира.

При этом Embark не отказывается от самой идеи торговли. Напротив, студия хочет сделать её более «живой» и социальной. Например, вместо банального сбрасывания предметов на землю разработчики рассматривают систему, где игроки буквально передают вещи друг другу через анимацию взаимодействия. Мелочь, но она делает обмен более осмысленным и приятным.

По словам Уоткинса, классический аукцион — это «очень рискованная территория» для Arc Raiders, так как он подрывает один из главных игровых циклов: поиск конкретных предметов в определённых местах ради крафта и прогресса. Именно поэтому команда предпочитает осторожно развивать торговлю, не превращая её в бездушный рынок.