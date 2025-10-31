Разработчики ARC Raiders отказались от скинов в стиле Call of Duty

Студия Embark Studios заявила, что в их новом шутере ARC Raiders не появятся абсурдные или несоответствующие атмосфере скины, подобные тем, что часто встречаются в серии Call of Duty.

Игра, недавно вышедшая и уже завоевавшая популярность среди сотен тысяч игроков по всему миру, предлагает мрачный постапокалиптический сеттинг с элементами ретро-футуризма и богатыми возможностями кастомизации. Однако разработчики уверены: внешний вид персонажей должен оставаться в рамках внутренней логики и стилистики мира.

В интервью представители Embark Studios подчеркнули, что не планируют добавлять нелепые наряды вроде Санта-Клауса или динозавров. Вместо этого команда будет придерживаться эстетики проекта, сохраняя визуальное единство и атмосферу вселенной ARC Raiders.

Таким образом, Embark следует примеру EA DICE, которая также отказалась от эксцентричных скинов в Battlefield 6. На фоне всё более странных коллабораций в Call of Duty, включая скины знаменитостей и вымышленных персонажей, позиция разработчиков ARC Raiders выглядит как стремление сохранить реализм и целостность игрового мира.