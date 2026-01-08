Разработчики ARC Raiders ответили на критику игры из-за обилия читеров и обещают вернуть потерянные предметы

Буквально на днях мы писали про нарастающую проблему с нечестными игроками в ARC Raiders. Читеры уже настолько обнаглели, что даже стали терроризировать топ-стримеров, превращая каждый матч в потерю времени. После волны публичного негодования авторы шутера наконец нарушили молчание и обозначили план действий.

Крупные контент-мейкеры, такие как Shroud и Ninja, открыто выразили недовольство текущим положением дел. Майк «Shroud» Гржесик во время недавней трансляции заявил, что «у Embark сейчас ноль контроля над игрой», и временно перешел в Escape from Tarkov. Он отметил, что готов дать студии время с учетом праздников, но если ситуация не изменится в ближайшие пару недель, играть дальше нет смысла. Тайлер «Ninja» Блевинс поддержал коллегу, обратившись к разработчикам в соцсетях с вопросом: «Где вы?».

Ответ поступил через официальный Discord-канал. Комьюнити-менеджер игры Embark Studios объяснил задержку с реакцией тем, что команда находилась в отпуске после новогодних праздников.

Команда была на каникулах. Патчи выйдут достаточно скоро, вы увидите!

— заверил представитель студии.

Разработчики также подтвердили, что работают над исправлением игрового баланса (в частности, нашумевших Триггер-гранат).

Однако самой позитивной новостью стала инициатива по возмещению ущерба. Стало известно, что Embark Studios начала возвращать внутриигровые предметы пользователям, которые погибли в матчах по вине читеров. Компания подчеркнула свою приверженность созданию честной среды, где «геймплей зависит от скилла», и пообещала усилить борьбу с нечестными игроками.