Разработчики ARC Raiders подтвердили систему подбора матчей по уровню агрессии, но признают: она далека от идеала

Студия Embark Studios официально подтвердила, что в ARC Raiders действительно используется система матчмейкинга, учитывающая стиль игры пользователей — склонность к PvP или PvE. Об этом рассказал глава студии Патрик Сёдерлунд в интервью GamesBeat, положив конец многомесячным спорам внутри сообщества.
По словам Сёдерлунда, в основе подбора матчей по-прежнему лежит классический основанный на скилле игрока матчмейкинг — система, ориентированная на уровень мастерства игроков. Далее учитываются форматы отрядов (одиночки, дуэты и трио), а уже после этого вступает в силу так называемый «агрессивный матчмейкинг». Он начал работать примерно за неделю до интервью.
Суть системы в том, что игра анализирует поведение пользователя: как часто он вступает в конфликты с другими игроками и насколько активно ищет PvP. Любители сражений чаще попадают в более «жёсткие» лобби, тогда как игроки, предпочитающие исследование мира и сражения с окружением, с большей вероятностью встретят таких же мирных рейдеров. Однако Сёдерлунд подчёркивает, что это она не совсем точна и система работает не идеально.
После подтверждения механики многие игроки вздохнули с облегчением — в том числе те, кто месяцами спорил на Reddit о её существовании. В то же время вопросов стало не меньше. Сообщество обсуждает, насколько справедливо система определяет «агрессию»: считается ли PvP-игроком тот, кто стреляет только в ответ, и не приводит ли это к искажению подбора матчей.
ARC Raiders с самого начала строилась на напряжении между PvE и PvP. Игроки исследуют разрушенный мир, сражаются с машинами ARC, но главной непредсказуемой угрозой остаются другие выжившие. Именно этот баланс, по словам разработчиков, и должен создавать уникальные истории — даже если системы под капотом пока не работают безупречно.
недавно тестил, прикольная механика. в принципе можно и без файтов передвигаться, даже в замесных локациях. я без оружия заходил на катку и с первого же раунда выносил от 30к+(в среднем 50к) лута на легке, бегая либо прям в гуще событий, либо в нужных мне локациях. даже в агрессивном лобби, умея двигаться, оружие не пригодится, если цель залутать локации. бывало стреляли по мне, я мансил, ныкался, в крайнем случае можно и отстреливаться. в принципе очень редко файты проигрывал 1на1, поэтому может я так спокойно к этому отношусь, но могу сказать то, что если ты боишься что тебя убьют, то тебя убьют, как бы это парадоксально не звучало, но я проверял ) короче, спустя игр примерно 5, уже попал в "донтшут" лобби. у кого то это 10-15 игр, в общем 5-15 игр. раз примерно в 20 игр встречается "самый умный", который убьет в спину, это редко предсказуемо, но учитывая что за 50 каток убьют раза 2, а каждая катка лута это на 70-150к, ну грустить тут не о чем. наиграл таких вылазок примерно 200, вроде прикольно, но очень скучно, нет драйва, страха потерять от какой то крысы. там часто скидывают чертежи, че то уникальное, у самого уже рюкзак полон всякой редкой херни. дней 6 и уже 1.5млн, бочка собрана, петух и верстаки вкачаны, 50лвл. поиграл в этом "донтшут" лобби около 30 часов и заскучал, нет желания пока что заходить в игру )
найс дисбаланс, челу достался легчайший матчмейкинг. мой четвёртый сшиватель с обвесами вчера бесплатник с сшивателем перестрелял, о чём ты, чел, ауууууу, где ты там раз в 20 игр умираешь, может поделишься подкруткой? как-то уже надоело в катки выходить на 5 минут и обратно в лобби без оружия и расходников, уже заканчиваться начинают
Skill issue бро)) Я тоже если играю, могу не умирать кучу каток подряд. А могу и каждую подряд если выбираю путь насилия 😂
точно skill issue? для уточнения: перед нами не было никаких препятствий, сперва я выбил ему щит и немного по хп настрелял, пошёл в атаку, он вышел из угла и перестрелял меня. уверен, что skill issue?))