Разработчики ARC Raiders подтвердили систему подбора матчей по уровню агрессии, но признают: она далека от идеала

Студия Embark Studios официально подтвердила, что в ARC Raiders действительно используется система матчмейкинга, учитывающая стиль игры пользователей — склонность к PvP или PvE. Об этом рассказал глава студии Патрик Сёдерлунд в интервью GamesBeat, положив конец многомесячным спорам внутри сообщества.

По словам Сёдерлунда, в основе подбора матчей по-прежнему лежит классический основанный на скилле игрока матчмейкинг — система, ориентированная на уровень мастерства игроков. Далее учитываются форматы отрядов (одиночки, дуэты и трио), а уже после этого вступает в силу так называемый «агрессивный матчмейкинг». Он начал работать примерно за неделю до интервью.

Суть системы в том, что игра анализирует поведение пользователя: как часто он вступает в конфликты с другими игроками и насколько активно ищет PvP. Любители сражений чаще попадают в более «жёсткие» лобби, тогда как игроки, предпочитающие исследование мира и сражения с окружением, с большей вероятностью встретят таких же мирных рейдеров. Однако Сёдерлунд подчёркивает, что это она не совсем точна и система работает не идеально.

После подтверждения механики многие игроки вздохнули с облегчением — в том числе те, кто месяцами спорил на Reddit о её существовании. В то же время вопросов стало не меньше. Сообщество обсуждает, насколько справедливо система определяет «агрессию»: считается ли PvP-игроком тот, кто стреляет только в ответ, и не приводит ли это к искажению подбора матчей.

ARC Raiders с самого начала строилась на напряжении между PvE и PvP. Игроки исследуют разрушенный мир, сражаются с машинами ARC, но главной непредсказуемой угрозой остаются другие выжившие. Именно этот баланс, по словам разработчиков, и должен создавать уникальные истории — даже если системы под капотом пока не работают безупречно.