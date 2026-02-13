Разработчики Arc Raiders пообещали не превращать шутер в подобие Fortnite

Кроссоверы стали популярным инструментом для объединения различных вселенных и привлечения внимания игроков, однако некоторые компании превратили этот прием в постоянный источник заработка. Яркими примерами такого подхода служат Fortnite и Call of Duty, которые зачастую жертвуют собственной идентичностью ради громких коллабораций. Тем не менее не все студии готовы следовать этому тренду. Представители Embark Studios заявили, что Arc Raiders пойдет по стопам Helldivers 2 и не станет площадкой для безумных экспериментов с персонажами из других медиа.

Генеральный директор студии Патрик Содерлунд объяснил позицию команды в интервью. Он отметил, что существуют игры, где игрок может быть розовым бананом, а Бэтмен стреляет в Барта Симпсона, и это считается нормальным. Однако, по мнению Содерлунда, у Arc Raiders есть проработанная история и мир, поэтому разработчики обязаны соблюдать границы, отличные от правил The Finals или других аркадных проектов.

Студия потратила много сил на создание уникальной вселенной и не хочет портить ее неуместными элементами. Руководитель подчеркнул, что суть художественного направления и сюжета останется неизменной. Команда намерена создавать только такой контент, который будет органично вписываться в атмосферу игры.

Подобно подходу авторов Helldivers 2, создатели Arc Raiders не исключают появление кроссоверов полностью, но обещают избегать подхода все дозволено. Любые возможные сотрудничества будут тщательно отбираться, чтобы соответствовать эстетике и лору проекта, не нарушая погружение игроков в вымышленный мир.