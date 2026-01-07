Разработчики Arc Raiders прислушались к игрокам и задумались о нерфе Триггер-гранат

Разработчики Arc Raiders отреагировали на жалобы игроков, связанные с чрезмерной эффективностью Триггер-гранат. Этот тип снаряжения способен прилипать к поверхностям и подрываться дистанционно, что делает его особенно опасным как при организации засад, так и в открытых столкновениях.

Сообщество отмечает, что радиус и урон взрыва заметно превосходят ожидания: гранату активно используют не только для тактических ловушек, но и как универсальное оружие, способное моментально переломить ход боя. Некоторые игроки в шутку называют её «карманной ядерной бомбой».

Представитель Embark Studios подтвердил, что команда внимательно изучает отзывы и уже обсуждает возможные варианты балансировки. В частности, рассматриваются идеи по ослаблению снаряжения, включая Триггер-гранаты. Конкретных сроков или деталей изменений пока не раскрывают, но разработчики пообещали делиться новостями по мере готовности решений.